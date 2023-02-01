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https://sputniknews.com.tr/20230201/abdli-senator-van-hollen-turkiye-f-16-satisini-hak-etmiyor-1066439409.html
ABD'li senatörden Türkiye'ye: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri onaylanmazsa F-16 satışı yok
ABD'li senatörden Türkiye'ye: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri onaylanmazsa F-16 satışı yok
ABD'de Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye’nin 'vefasız bir müttefik' olduğunu savunarak, "Türkiye yeni F-16 satışını ya da kit... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T11:52+0300
2023-02-01T11:55+0300
dünya
chris van hollen
abd
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ABD'de Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Ulusal Basın Kulübü'nde Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.Van Hollen, "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamadan F-16 satışına onay verilmesi söz konusu değil. Eğer İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini kabul etmezse Türkiye'ye F-16 satılmayacak. Eğer Biden yönetimi şimdi Kongre'ye F-16 satışı için resmi bir bilgilendirme geçerse buna bir ret hamlesi gelecektir" dedi.Kongre'deki çoğunluğun da aynı görüşte olduğuna dikkat çeken Van Hollen, Beyaz Saray'da da bu yönde fikir birliği olduğunu tahmin ettiğini belirtti.Senatör, "Başkan Joe Biden'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadan F-16 satışına izin vermesi olasılığını düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.Yaptırım çağrısıBununla beraber Ankara'yı hedef alan yaptırımlar getirilmesi gerektiğini savunan Van Hollen, "Eğer Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeye devam ederse bir yaptırım uygulanmalı" diye konuştu.Senatör, yaptırım alternatifinin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri harekatta da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230131/bakan-cavusoglundan-nato-cikisi-isvece-evet-dememiz-mumkun-degil-1066392636.html
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chris van hollen, abd, türkiye, f-16
chris van hollen, abd, türkiye, f-16

ABD'li senatörden Türkiye'ye: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri onaylanmazsa F-16 satışı yok

11:52 01.02.2023 (güncellendi: 11:55 01.02.2023)
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ABD'de Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye’nin 'vefasız bir müttefik' olduğunu savunarak, "Türkiye yeni F-16 satışını ya da kit yenilemeyi hak etmiyor" ifadelerini kullandı.
ABD'de Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Ulusal Basın Kulübü'nde Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.
Van Hollen, "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamadan F-16 satışına onay verilmesi söz konusu değil. Eğer İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini kabul etmezse Türkiye'ye F-16 satılmayacak. Eğer Biden yönetimi şimdi Kongre'ye F-16 satışı için resmi bir bilgilendirme geçerse buna bir ret hamlesi gelecektir" dedi.
Kongre'deki çoğunluğun da aynı görüşte olduğuna dikkat çeken Van Hollen, Beyaz Saray'da da bu yönde fikir birliği olduğunu tahmin ettiğini belirtti.
Senatör, "Başkan Joe Biden'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadan F-16 satışına izin vermesi olasılığını düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yaptırım çağrısı

Bununla beraber Ankara'yı hedef alan yaptırımlar getirilmesi gerektiğini savunan Van Hollen, "Eğer Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemeye devam ederse bir yaptırım uygulanmalı" diye konuştu.
Senatör, yaptırım alternatifinin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri harekatta da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
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