https://sputniknews.com.tr/20231217/siddetli-firtina-sonucu-13-kisi-oldu--havalimanindaki-ucaklar-ruzgarin-etkisiyle-savruldu-1078557314.html
Şiddetli fırtına sonucu 13 kişi öldü: Havalimanındaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu
Şiddetli fırtına sonucu 13 kişi öldü: Havalimanındaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu
Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybetti. Aeroparque Havalimanı’ndaki... 17.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-17T23:45+0300
2023-12-17T23:45+0300
2023-12-18T00:23+0300
dünya
arjantin
fırtına
uçak
havayolu
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Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybederken, Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu.Güney Amerika ülkesi Arjantin’de etkili olan fırtına nedeniyle ülkede alarm verildi. Ülkenin Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle liman kenti Baha Blanca'da 13 kişi hayatını kaybetti. Saatte 150 km’ye ulaşan rüzgar hızı nedeniyle başkent Buenos Aires’in kuzeybatısında bulunan Aeroparque Jorge Newbery Havalimanı’nda park halindeki uçaklar savruldu, bölgedeki binaların çatıları uçtu.Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle başkentte 2. en yüksek seviye olan turuncu alarm verildiği belirtilirken, şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Devlet Başkanı Javier Milei yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, halkı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/istanbulda-yagis-ve-firtina-1077932513.html
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arjantin, fırtına, uçak, havayolu
arjantin, fırtına, uçak, havayolu
Şiddetli fırtına sonucu 13 kişi öldü: Havalimanındaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu
23:45 17.12.2023 (güncellendi: 00:23 18.12.2023)
Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybetti. Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar rüzgarın etkisiyle savruldu.
Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybederken, Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu.
Güney Amerika ülkesi Arjantin’de etkili olan fırtına nedeniyle ülkede alarm verildi. Ülkenin Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle liman kenti Baha Blanca'da 13 kişi hayatını kaybetti. Saatte 150 km’ye ulaşan rüzgar hızı nedeniyle başkent Buenos Aires’in kuzeybatısında bulunan Aeroparque Jorge Newbery Havalimanı’nda park halindeki uçaklar savruldu, bölgedeki binaların çatıları uçtu.
Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle başkentte 2. en yüksek seviye olan turuncu alarm verildiği belirtilirken, şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Devlet Başkanı Javier Milei yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, halkı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.