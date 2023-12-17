https://sputniknews.com.tr/20231217/siddetli-firtina-sonucu-13-kisi-oldu--havalimanindaki-ucaklar-ruzgarin-etkisiyle-savruldu-1078557314.html

Şiddetli fırtına sonucu 13 kişi öldü: Havalimanındaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu

Şiddetli fırtına sonucu 13 kişi öldü: Havalimanındaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu

Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybetti. Aeroparque Havalimanı’ndaki... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T23:45+0300

2023-12-17T23:45+0300

2023-12-18T00:23+0300

dünya

arjantin

fırtına

uçak

havayolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078557158_0:0:618:347_1920x0_80_0_0_f1b048db755246ffbaae9c5ae890d366.jpg

Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybederken, Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu.Güney Amerika ülkesi Arjantin’de etkili olan fırtına nedeniyle ülkede alarm verildi. Ülkenin Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle liman kenti Baha Blanca'da 13 kişi hayatını kaybetti. Saatte 150 km’ye ulaşan rüzgar hızı nedeniyle başkent Buenos Aires’in kuzeybatısında bulunan Aeroparque Jorge Newbery Havalimanı’nda park halindeki uçaklar savruldu, bölgedeki binaların çatıları uçtu.Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle başkentte 2. en yüksek seviye olan turuncu alarm verildiği belirtilirken, şehir genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Devlet Başkanı Javier Milei yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, halkı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/istanbulda-yagis-ve-firtina-1077932513.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, fırtına, uçak, havayolu