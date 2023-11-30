https://sputniknews.com.tr/20231130/istanbulda-yagis-ve-firtina-1077932513.html

İstanbul'da yağış ve fırtına

İstanbul'da yağış ve fırtına

İstanbul'da yağış ve fırtına kentin bazı noktalarında hasara yol açtı. yüpsultan'da toprak kayması nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, Fatih'te tarihi bir... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T00:15+0300

2023-11-30T00:15+0300

2023-11-30T00:46+0300

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yağış

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şiddetli yağış

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İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, kentin bazı noktalarında hasara neden oldu.Eyüpsultan Dolapdere Mahallesi Gamze Sokağı'nda meydana gelen toprak kayması sırasında bir evin duvarı yıkıldı. Toprak, evin banyo ve mutfak kısmını yıkarak içeriye doldu.Aile fertleri kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Evlerinin yıkıldığını ve zor durumda kaldıklarını anlatan Menderes Yılmaz, tüm eşyalarının çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, geceyi komşularında geçireceklerini söyledi.Yılmaz, olay anında evde eşiyle oturduklarını belirterek "Bir baktım ses geldi, hanım dedi ki 'Ev yıkıldı.' Hanımla zor kendimizi dışarı attık. Eşyamız, her şeyimiz yağmurun çamurun altında kaldı. Kapı komşumuzda kalıyoruz. Başka nereye gideceğiz? Yetkililer geldi, 'Kaymakama gidin şikayet edin.' dedi. Yarın gidip şikayet edeceğiz. Sorumlu bina sahibi, yapan müteahhittin sorunu. Banyo, mutfak, salonun yarısı gitti. Her şey çamurun içinde. Çamaşır makinesi, buzdolabı, çekyatımız her şeyimiz gitti" diye konuştu.Fatih Binbindirek Mahallesi Peykhane Sokağı'ndaki tarihi bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın etrafında önlem alırken içeride birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı köpeklerle arama yaptı. Binanın çökme anı kameralara yansıdıOlay anına dair güvenlik kamerası kaydında binanın önünden geçen iki kişinin ve bir motosikletlinin yıkıntılar altında kalmaktan saniyelerle kurtuldukları, yıkım sırasında bir kişinin şemsiyeyle kendini korumaya çalıştığı görüldü.Bir başka görüntüde ise yıkılan binanın yanında bulunan lokantadaki insanların gürültüyle panikleyerek kendilerini dışarı attıkları anlar kameraya yansıdı.Çevre sakinlerinden Cüneyt Durak, binanın yıkılma sesini duyunca deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.Evden çıktıklarında her yerin toz içinde olduğunu anlatan Durak, "Ne olduğunu anlayamadık, daha sonra aklımıza geldi. Buranın eski bir bina olduğunu biliyorduk. Etrafı da kapalıydı. Allah'tan geç saatte oldu. Tek şansımız o. Kimseye bir şey olduğunu zannetmiyoruz. Yetkililere haber verdik. Araştırma yapıyorlar. Burası çok eski bir bina. Uzun zamandır kullanılmıyor" ifadelerini kullandı.Esenyurt Devlet Hastanesi mevkisi Doğal Gaz Durağı'nın bulunduğu cadde, suyla doldu. Araçların yolda ilerlemekte zorlandığı görüldü.Mehterçeşme Mahallesi'ndeki bahçeleri yağmur suyu bastı, Evren Oto Sanayi Sitesi yakınındaki su birikintisi sürücülere zor anlar yaşadı.Kıraç Dereyolu'nda suyla kaplanan yolda araç kullanımını zorlaştırırken Avcılar Fabrikalar Yolu'nda bazı araçlar mahsur kaldı.Ümraniye Kavaklıdere Caddesi'ndeki rögarlardan taşan su nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bazı dükkanları su bastı.Vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu süpürge ve çekpasla tahliye etmeye çalıştı.Beykoz'da toprak kayması: 3 ev boşaltıldı Beykoz'da toprak kayması meydana geldi. 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltılırken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Olayın yaşandığı sokaktaki gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken toprak kaymasının yaşandığı sokaktaki 3 gecekondu mühürlendi. Avcılar’da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü Avcılar’da yoğun sağanak sebebiyle iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.Duvar 6 katlı binanın en alt katındaki boşluğa yıkılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine sokağa tedbir amaçlı itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yıkılan binanın alanı zabıta ekiplerince şerit ile kapatıldı. Polis ve belediye ekipleri konu ile ilgili inceleme yaparken binada maddi hasar oluştu. Kadıköy'de apartmanın çatısına yıldırım düştüKadıköy'de bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Olayın ardından çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 15 katının tamamı boş olan binanın çatısı yıldırımın düşmesinin ardından alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Eren Akagündüz isimli vatandaş, "Şiddetli bir ses geldi. Yıldırım düşmüş ve itfaiye ekipleri müdahale etti" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-yagmurun-gelisi-gokyuzunden-goruntulendi-1077927954.html

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