https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-yagmurun-gelisi-gokyuzunden-goruntulendi-1077927954.html

İstanbul semalarında yağmurun gelişi kaydedildi

İstanbul semalarında yağmurun gelişi kaydedildi

İstanbul gün boyu etkili olan sağanak yağışın gelişi kamerayla kaydedildi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T20:55+0300

2023-11-29T20:55+0300

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türkiye

ataşehir

yağmur

gökyüzü

istanbul

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İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösteriyor. Şiddetli fırtına ve lodos da yağmura eşlik ediyor. Ataşehir ilçesinde yüksek bir konumda bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, bulutların hareketi ve ardından yağmurun yağışı anbean görüldü. İstanbul semalarında yağmurun gelişi kameraya yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbul-icin-asiri-yagis-uyarisi-1077922662.html

türkiye

ataşehir

istanbul

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ataşehir, yağmur, gökyüzü, istanbul