https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-yagmurun-gelisi-gokyuzunden-goruntulendi-1077927954.html
İstanbul semalarında yağmurun gelişi kaydedildi
İstanbul semalarında yağmurun gelişi kaydedildi
İstanbul gün boyu etkili olan sağanak yağışın gelişi kamerayla kaydedildi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T20:55+0300
2023-11-29T20:55+0300
2023-11-29T21:18+0300
türkiye
ataşehir
yağmur
gökyüzü
istanbul
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İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösteriyor. Şiddetli fırtına ve lodos da yağmura eşlik ediyor. Ataşehir ilçesinde yüksek bir konumda bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, bulutların hareketi ve ardından yağmurun yağışı anbean görüldü. İstanbul semalarında yağmurun gelişi kameraya yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbul-icin-asiri-yagis-uyarisi-1077922662.html
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ataşehir, yağmur, gökyüzü, istanbul
ataşehir, yağmur, gökyüzü, istanbul
İstanbul semalarında yağmurun gelişi kaydedildi
20:55 29.11.2023 (güncellendi: 21:18 29.11.2023)
İstanbul gün boyu etkili olan sağanak yağışın gelişi kamerayla kaydedildi.
İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren yağmur etkisini gösteriyor. Şiddetli fırtına ve lodos da yağmura eşlik ediyor.
Ataşehir ilçesinde yüksek bir konumda bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, bulutların hareketi ve ardından yağmurun yağışı anbean görüldü. İstanbul semalarında yağmurun gelişi kameraya yansıdı.