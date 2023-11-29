https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbul-icin-asiri-yagis-uyarisi-1077922662.html

İstanbul için 'aşırı yağış' uyarısı

İstanbul için 'aşırı yağış' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gün boyu etkili olan yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T18:28+0300

2023-11-29T18:28+0300

2023-11-29T18:28+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

davut gül

aşırı yağışlar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075970635_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d59f16bb4c2e6d26d11bec06da6b9c2.jpg

AKOM'dan yapılan açıklamada, vatandaşların dere yatakları ve çevresinden uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe araçlarıyla çıkmamaları ve bodrum katlarında yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Acil durumlarda Alo 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul genelinde yağışlar azalmakla birlikte gece yarısına kadar etkisini sürdürecek. Evini su basan ya da su basma riski bulunan hemşehrilerimiz 112 veya kaymakamlıklara müracaat ettiği takdirde misafir ediyoruz, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/meteorolojiden-istanbul-dahil-20-il-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1077895163.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), davut gül, aşırı yağışlar