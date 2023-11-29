https://sputniknews.com.tr/20231129/meteorolojiden-istanbul-dahil-20-il-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1077895163.html

Meteorolojiden İstanbul dahil 20 il sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteorolojiden İstanbul dahil 20 il sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklendiği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T08:05+0300

2023-11-29T08:05+0300

2023-11-29T08:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Karabük için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.Bugün hava nasıl olacak?Çarşamba günü yurdun batısında zaman zaman şiddetli olan yağışlar görülecek.Beş büyük kentte de sağanak yağmur var. İstanbul, İzmir ve Bursa gün boyu yağmurlu, Bursa'da akşam saatlerinde yağışın şiddeti artacağından su baskını riski var, İstanbul 16, Ankara 13, İzmir ve Antalya 18, Bursa 19 derece.Marmara'da bölge genelinde sağanak yağış görülecek, yağmur Sakarya-Kocaeli civarında uzun süreli ve şiddetli olcağından tedbirli olunmalı. Lodosun şiddeti arttı, hızı 70-80 km'ye kadar çıkan rüzgar akşam saatlerinde zayıflıyor. Edirne ve Balıkesir 16, Kocaeli 20 derece.İç Anadolu'da sıcaklıklar 6-7 derece arttı. Eskişehir ve çevresinde sağanak var, Sivas kesiminde ise güneş görülüyor, gece yine don oluşacak. Konya ve Kayseri 14, Sivas 7 derece. Gece Sivas -3 derece.Ege genelinde sağanak devam ediyor, yağış Manisa civarında ara ara şiddetli olacak, lodos da hala çok sert olduğundan olumsuzluk yaratabilir. Denizli 18, Manisa 16, Afyon 12 derece.Akdeniz'de Isparta kesimi yağmurlu, Adana bölümü ve Güneydoğu'da ise 3 gün yağış beklenmiyor, sıcaklıklar kademe kademe artıyor, Adana 20, Mersin 18, Gaziantep ve Diyarbakır 10 derece.Karadeniz'de lodos sert, Bolu-Zonguldak-Kastamonu kesiminde yağmurun şiddeti akşam saatlerinde artacak.Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yağışın kesilmesiyle ayaz ve don görülüyor. Bolu 12, Trabzon 19, Erzurum 3, Malatya 8 derece.

https://sputniknews.com.tr/20231129/kuvvetli-firtina-etkili-oluyor-bursada-okullar-tatil-mi-1077893331.html

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