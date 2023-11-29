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Kuvvetli fırtına etkili oluyor: Bursa'da okullar tatil mi?
Kuvvetli fırtına etkili oluyor: Bursa'da okullar tatil mi?
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.Bursa'da okullar tatil mi?Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
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bursa'da okullar tatil mi,bursa okul tatil,bursada okullar tatil edildi mi
bursa'da okullar tatil mi,bursa okul tatil,bursada okullar tatil edildi mi

Kuvvetli fırtına etkili oluyor: Bursa'da okullar tatil mi?

06:27 29.11.2023 (güncellendi: 06:56 29.11.2023)
© AAokul - öğrenci
okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA
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Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi
Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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