https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-firtina-tekne-batti-1077892902.html
İstanbul’da fırtına: Tekne battı
İstanbul’da fırtına: Tekne battı
İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Fırtınanın etkisiyle... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T02:32+0300
2023-11-29T02:32+0300
2023-11-29T02:32+0300
türkiye
istanbul
fırtına
kartal
kartal
kartal
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına gece saatlerinde başladı.Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.Etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar Üsküdar sahilde kıyıya vurup yola taştı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-bir-gemi-karaya-oturdu-1077892482.html
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istanbul, fırtına, kartal, kartal, kartal
istanbul, fırtına, kartal, kartal, kartal
İstanbul’da fırtına: Tekne battı
İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, Kartal sahilinde bir tekne battı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına gece saatlerinde başladı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.
Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.
Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.
Etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar Üsküdar sahilde kıyıya vurup yola taştı.