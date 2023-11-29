https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-firtina-tekne-batti-1077892902.html

İstanbul’da fırtına: Tekne battı

İstanbul’da fırtına: Tekne battı

İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Fırtınanın etkisiyle... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T02:32+0300

2023-11-29T02:32+0300

2023-11-29T02:32+0300

türkiye

istanbul

fırtına

kartal

kartal

kartal

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına gece saatlerinde başladı.Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.Etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar Üsküdar sahilde kıyıya vurup yola taştı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-bir-gemi-karaya-oturdu-1077892482.html

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istanbul

kartal

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