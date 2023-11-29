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İstanbul’da fırtına: Tekne battı
İstanbul’da fırtına: Tekne battı
İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Fırtınanın etkisiyle... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına gece saatlerinde başladı.Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.Etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar Üsküdar sahilde kıyıya vurup yola taştı.
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istanbul, fırtına, kartal, kartal, kartal
istanbul, fırtına, kartal, kartal, kartal

İstanbul’da fırtına: Tekne battı

02:32 29.11.2023
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-
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İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, Kartal sahilinde bir tekne battı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına gece saatlerinde başladı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.
Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.
Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.
Etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu. Dev dalgalar Üsküdar sahilde kıyıya vurup yola taştı.
Zeytinburnu Sahili’nde ‘Kadriye Ana’ isimli kimyasal tanker gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. İtfaiye ve Kıyı Emniyet ekiplerinin mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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