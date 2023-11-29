https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-bir-gemi-karaya-oturdu-1077892482.html

İstanbul’da bir gemi karaya oturdu

İstanbul’da bir gemi karaya oturdu

Zeytinburnu Sahili’nde ‘Kadriye Ana’ isimli kimyasal tanker gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. İtfaiye ve Kıyı Emniyet ekiplerinin... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

zeytinburnu

gemi

gemi

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İstanbul Kazlıçeşme sahilinde bir gemi karaya oturdu."Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı gemideki mürettebat mahsur kaldı.Gemidekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet görevlilerinin çalışmaları sürüyor.

türkiye

istanbul

zeytinburnu

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istanbul, zeytinburnu, gemi, gemi