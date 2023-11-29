https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbulda-bir-gemi-karaya-oturdu-1077892482.html
İstanbul’da bir gemi karaya oturdu
İstanbul’da bir gemi karaya oturdu
Zeytinburnu Sahili’nde ‘Kadriye Ana’ isimli kimyasal tanker gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. İtfaiye ve Kıyı Emniyet ekiplerinin... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T02:08+0300
2023-11-29T02:08+0300
2023-11-29T02:11+0300
türkiye
istanbul
zeytinburnu
gemi
gemi
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İstanbul Kazlıçeşme sahilinde bir gemi karaya oturdu."Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı gemideki mürettebat mahsur kaldı.Gemidekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet görevlilerinin çalışmaları sürüyor.
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istanbul, zeytinburnu, gemi, gemi
istanbul, zeytinburnu, gemi, gemi
İstanbul’da bir gemi karaya oturdu
02:08 29.11.2023 (güncellendi: 02:11 29.11.2023)
Zeytinburnu Sahili’nde ‘Kadriye Ana’ isimli kimyasal tanker gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. İtfaiye ve Kıyı Emniyet ekiplerinin mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul Kazlıçeşme sahilinde bir gemi karaya oturdu.
"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı gemideki mürettebat mahsur kaldı.
Gemidekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet görevlilerinin çalışmaları sürüyor.