https://sputniknews.com.tr/20230517/erdogan-28-mayista-demokrasi-solenini-taclandiracagiz-1071225345.html
Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı. Rus dostlarımız gemilerin çıkışına engel olmayacak" dedi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T16:41+0300
2023-05-17T16:41+0300
2023-05-17T17:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti il ve belediye başkanlarına hitap ediyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Oldukça zengin bir atmosferde geçen seçimleri hamdolsun başarıyla tamamladık. * TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49.5 oy oranıyla mecliste çoğunluğu elde etti. Buna karşılık karşımızdaki ittifak yüzde 35’te onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10.5’te kaldı.* Böylece milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs’ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı.* Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla katılımda yüzde 87’yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. * Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52.6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49.5’te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018’i fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. İlk turda aldığımız yüzde 49.5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir.* Türkiye’nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna’nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler’in kolaylaştırıcılığı sayesinde, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan anlaşma, çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.* Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyonda sergiledikleri ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik saldırılarını milletimiz görüyor. CHP’li belediyeler ve bu kesime ait STK’lar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otelleri depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü kepazeliği sergiliyorlar.* Biz sosyal medyayı çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde bu mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla ilişkisini biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatı da kopmuş.* Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştır.* Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti değiştiremedik.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim
recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim
Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
16:41 17.05.2023 (güncellendi: 17:16 17.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı. Rus dostlarımız gemilerin çıkışına engel olmayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti il ve belediye başkanlarına hitap ediyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Ülkemizin 14 Mayıs seçimleri pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde pek çok özelliğiyle siyasi tarihimizde özel bir yere sahip olacaktır. Oldukça zengin bir atmosferde geçen seçimleri hamdolsun başarıyla tamamladık.
* TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı 322 milletvekili ve yüzde 49.5 oy oranıyla mecliste çoğunluğu elde etti. Buna karşılık karşımızdaki ittifak yüzde 35’te onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10.5’te kaldı.
* Böylece milletimiz ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs’ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı.
* Bu seçimlerde cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla katılımda yüzde 87’yi bulan oranıyla iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
* Geçtiğimiz seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayımızı yaklaşık 803 bin artırdığımızı görüyoruz. Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısıyla yüzde 52.6 oranına ulaşırken bu defa yüzde 49.5’te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018’i fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. İlk turda aldığımız yüzde 49.5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir.
* Türkiye’nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna’nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler’in kolaylaştırıcılığı sayesinde, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan anlaşma, çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.
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* Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde de açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde televizyonda sergiledikleri ‘kazandık’ tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen herkese yönelik saldırılarını milletimiz görüyor. CHP’li belediyeler ve bu kesime ait STK’lar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otelleri depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü kepazeliği sergiliyorlar.
* Biz sosyal medyayı çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde bu mecralarda yaşananlar bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla ilişkisini biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatı da kopmuş.
* Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştır.
* Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti değiştiremedik.