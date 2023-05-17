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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/huda-pardan-aciklama-itirazlar-sonucunda-2-ilde-oylarimiz-daha-da-artti-1071221201.html
HÜDA PAR'dan açıklama: İtirazlar sonucunda 2 ilde oylarımız daha da arttı
HÜDA PAR'dan açıklama: İtirazlar sonucunda 2 ilde oylarımız daha da arttı
Yapılan itirazlar sonucunda partilerinin milletvekili sayısının düştüğü şeklinde manipülasyon haberleri yalanlayan HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T15:48+0300
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2023 türkiye seçimleri
hüda-par
mersin
batman
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HÜDA PAR’ın Mersin ve Batman milletvekillerinin milletvekilliğinin düştüğü şeklinde haberlere bir yalanlama da partinin İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'ndan geldi.Konuyla ilgili açıklama yapan parti, Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlanmış olup seçilen vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, yapılan itirazlar sonucu oy sayısının daha da arttığı ifade edildi.Açıklamada şöyle denildi:“Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonuçlanmış olup çıkarmış olduğumuz vekil sayımızda manipülasyonların aksine herhangi bir değişiklik olmadığı gibi bilakis yapılan itirazlar sonucu oy sayımız daha da artmıştır.Kesin sonuçlar YSK tarafından 19 Mayıs günü ilan edilecek olup vekil sayımızda herhangi bir değişikliğin olmadığı o gün tekrardan görülmüş olacaktır.Görülmektedir ki malum zevat, her ne kadar ikinci tur stratejisini de algılar üzerine kurup buradan oy devşirmek amacıyla çabalamaktaysa da bu kirli stratejileri hezimetlerini daha da ağırlaştıracaktır.”AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, partinin Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, parti sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.
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HÜDA PAR'dan açıklama: İtirazlar sonucunda 2 ilde oylarımız daha da arttı

15:48 17.05.2023 (güncellendi: 15:54 17.05.2023)
© AA / Arşiv / Hüda-Par
Hüda-Par - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA / Arşiv /
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Yapılan itirazlar sonucunda partilerinin milletvekili sayısının düştüğü şeklinde manipülasyon haberleri yalanlayan HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Batman ve Mersin'de itirazların sonuçlandığını belirterek, vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi oy sayısının arttığını duyurdu.
HÜDA PAR’ın Mersin ve Batman milletvekillerinin milletvekilliğinin düştüğü şeklinde haberlere bir yalanlama da partinin İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'ndan geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan parti, Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlanmış olup seçilen vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, yapılan itirazlar sonucu oy sayısının daha da arttığı ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonuçlanmış olup çıkarmış olduğumuz vekil sayımızda manipülasyonların aksine herhangi bir değişiklik olmadığı gibi bilakis yapılan itirazlar sonucu oy sayımız daha da artmıştır.
Kesin sonuçlar YSK tarafından 19 Mayıs günü ilan edilecek olup vekil sayımızda herhangi bir değişikliğin olmadığı o gün tekrardan görülmüş olacaktır.
Görülmektedir ki malum zevat, her ne kadar ikinci tur stratejisini de algılar üzerine kurup buradan oy devşirmek amacıyla çabalamaktaysa da bu kirli stratejileri hezimetlerini daha da ağırlaştıracaktır.”
AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, partinin Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, parti sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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