https://sputniknews.com.tr/20230517/huda-pardan-aciklama-itirazlar-sonucunda-2-ilde-oylarimiz-daha-da-artti-1071221201.html

HÜDA PAR'dan açıklama: İtirazlar sonucunda 2 ilde oylarımız daha da arttı

HÜDA PAR'dan açıklama: İtirazlar sonucunda 2 ilde oylarımız daha da arttı

Yapılan itirazlar sonucunda partilerinin milletvekili sayısının düştüğü şeklinde manipülasyon haberleri yalanlayan HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T15:48+0300

2023-05-17T15:48+0300

2023-05-17T15:54+0300

2023 türkiye seçimleri

hüda-par

mersin

batman

oy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102866/53/1028665365_0:119:1024:695_1920x0_80_0_0_180dd9aea1b7b5416a4712eb13a7dd10.jpg

HÜDA PAR’ın Mersin ve Batman milletvekillerinin milletvekilliğinin düştüğü şeklinde haberlere bir yalanlama da partinin İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı'ndan geldi.Konuyla ilgili açıklama yapan parti, Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlanmış olup seçilen vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, yapılan itirazlar sonucu oy sayısının daha da arttığı ifade edildi.Açıklamada şöyle denildi:“Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonuçlanmış olup çıkarmış olduğumuz vekil sayımızda manipülasyonların aksine herhangi bir değişiklik olmadığı gibi bilakis yapılan itirazlar sonucu oy sayımız daha da artmıştır.Kesin sonuçlar YSK tarafından 19 Mayıs günü ilan edilecek olup vekil sayımızda herhangi bir değişikliğin olmadığı o gün tekrardan görülmüş olacaktır.Görülmektedir ki malum zevat, her ne kadar ikinci tur stratejisini de algılar üzerine kurup buradan oy devşirmek amacıyla çabalamaktaysa da bu kirli stratejileri hezimetlerini daha da ağırlaştıracaktır.”AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, partinin Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, parti sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230516/sinan-ogan-sartlarimiz-kabul-edildikten-sonra-biz-yediemin-gibi-hukumetin-icinde-de-yer-alabiliriz-1071187144.html

mersin

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüda-par, mersin, batman, oy