https://sputniknews.com.tr/20230517/ysk-baskani-sosyal-medyaya-itibar-edilmesin-1071215682.html

YSK Başkanı: Sosyal medyaya itibar edilmemeli

YSK Başkanı: Sosyal medyaya itibar edilmemeli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, "Sosyal medyaya itibar edilmesin. Süreç şeffaf şekilde yürütülüyor" dedi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T14:04+0300

2023-05-17T14:04+0300

2023-05-17T14:26+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071216082_0:242:2780:1806_1920x0_80_0_0_88e5266a801c730ab82b11ac6bb0bd6b.jpg

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.Yener, "(Seçim sonuçlarına itirazlar) Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli" dedi."Süreç şeffaf şekilde devam etmekte" diyen Yener, "Tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230517/ysk-kararlarina-itirazda-son-gun-1071199815.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)