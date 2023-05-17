https://sputniknews.com.tr/20230517/ysk-baskani-sosyal-medyaya-itibar-edilmesin-1071215682.html
YSK Başkanı: Sosyal medyaya itibar edilmemeli
YSK Başkanı: Sosyal medyaya itibar edilmemeli
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, "Sosyal medyaya itibar edilmesin. Süreç şeffaf şekilde yürütülüyor" dedi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T14:04+0300
2023-05-17T14:04+0300
2023-05-17T14:26+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.Yener, "(Seçim sonuçlarına itirazlar) Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli" dedi."Süreç şeffaf şekilde devam etmekte" diyen Yener, "Tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/ysk-kararlarina-itirazda-son-gun-1071199815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK Başkanı: Sosyal medyaya itibar edilmemeli
14:04 17.05.2023 (güncellendi: 14:26 17.05.2023) Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, "Sosyal medyaya itibar edilmesin. Süreç şeffaf şekilde yürütülüyor" dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.
Yener, "(Seçim sonuçlarına itirazlar) Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli" dedi.
"Süreç şeffaf şekilde devam etmekte" diyen Yener, "Tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır" ifadelerini kullandı.