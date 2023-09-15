https://sputniknews.com.tr/20230915/libyada-sel-felaketi-olu-sayisi-11-bini-asti-1075485738.html
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 11 bini aştı
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 11 bini aştı
Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığı, 20 bin kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T01:16+0300
2023-09-15T01:16+0300
2023-09-15T01:17+0300
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Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalı, Libya Kızılayı'na dayandırdığı haberinde, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 20 bin kişinin kayıp hala olduğunu açıkladı. Libya'da sel felaketinden 96 saat sonra iki kişi kurtarıldıÖte yandan, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu.TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.Açıklamada, kurtarılanların sağlık durumlarının stabil olduğu ve Derne’deki sahra hastanesinde bulundukları aktarıldı. Türk arama kurtarma ekipleri Derne'de bir aileyi kurtardıTM'nin atadığı hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Komitesi Sözcüsü Velid el-Urfi, yabancı arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği çabalara övgüde bulundu.Urfi, Türk arama kurtarma ekiplerinin dün akşam Derne'de bir aileyi kurtardığını söyledi.Aile fertlerinden birinin Türk kurtarma ekiplerine haber verdiğini aktaran Urfi, Türk ekibin uğraşlar sonucu tüm aile fertlerini canlı bir şekilde enkazdan çıkardığını ifade etti.Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
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libya, afrika, sel, daniel
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 11 bini aştı
01:16 15.09.2023 (güncellendi: 01:17 15.09.2023) Abone ol
Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığı, 20 bin kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalı, Libya Kızılayı'na dayandırdığı haberinde, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 20 bin kişinin kayıp hala olduğunu açıkladı.
Libya'da sel felaketinden 96 saat sonra iki kişi kurtarıldı
Öte yandan, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu.
TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.
Açıklamada, kurtarılanların sağlık durumlarının stabil olduğu ve Derne’deki sahra hastanesinde bulundukları aktarıldı.
Türk arama kurtarma ekipleri Derne'de bir aileyi kurtardı
TM'nin atadığı hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Komitesi Sözcüsü Velid el-Urfi, yabancı arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği çabalara övgüde bulundu.
Urfi, Türk arama kurtarma ekiplerinin dün akşam Derne'de bir aileyi kurtardığını söyledi.
Aile fertlerinden birinin Türk kurtarma ekiplerine haber verdiğini aktaran Urfi, Türk ekibin uğraşlar sonucu tüm aile fertlerini canlı bir şekilde enkazdan çıkardığını ifade etti.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.