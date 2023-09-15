Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 11 bini aştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
88 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Aşkı onu uçuruma sürükledi
13:30
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
53 dk
ANKARA FARKI
Yeni Anayasa tartışması
15:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
20 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı’
18:31
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
SESLİ HABER
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
20:16
1 dk
SESLİ HABER
BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
OKAN ASLAN'LA GÜN ORTASI
Günün önne çıkan başlıkları
12:00
110 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230915/libyada-sel-felaketi-olu-sayisi-11-bini-asti-1075485738.html
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 11 bini aştı
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 11 bini aştı
Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığı, 20 bin kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T01:16+0300
2023-09-15T01:17+0300
dünya
libya
afrika
sel
daniel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075437968_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_790e3c11d9fd0d80465d42184920129e.jpg
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalı, Libya Kızılayı'na dayandırdığı haberinde, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 20 bin kişinin kayıp hala olduğunu açıkladı. Libya'da sel felaketinden 96 saat sonra iki kişi kurtarıldıÖte yandan, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu.TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.Açıklamada, kurtarılanların sağlık durumlarının stabil olduğu ve Derne’deki sahra hastanesinde bulundukları aktarıldı. Türk arama kurtarma ekipleri Derne'de bir aileyi kurtardıTM'nin atadığı hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Komitesi Sözcüsü Velid el-Urfi, yabancı arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği çabalara övgüde bulundu.Urfi, Türk arama kurtarma ekiplerinin dün akşam Derne'de bir aileyi kurtardığını söyledi.Aile fertlerinden birinin Türk kurtarma ekiplerine haber verdiğini aktaran Urfi, Türk ekibin uğraşlar sonucu tüm aile fertlerini canlı bir şekilde enkazdan çıkardığını ifade etti.Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075437968_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_93ced0cc74970d97da7221ef270bd8d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
libya, afrika, sel, daniel
libya, afrika, sel, daniel

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 11 bini aştı

01:16 15.09.2023 (güncellendi: 01:17 15.09.2023)
© AFP 2023 / -Libya'da sel
Libya'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / -
Abone olTelegram
Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığı, 20 bin kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalı, Libya Kızılayı'na dayandırdığı haberinde, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 20 bin kişinin kayıp hala olduğunu açıkladı.

Libya'da sel felaketinden 96 saat sonra iki kişi kurtarıldı

Öte yandan, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu.
TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.
Açıklamada, kurtarılanların sağlık durumlarının stabil olduğu ve Derne’deki sahra hastanesinde bulundukları aktarıldı.

Türk arama kurtarma ekipleri Derne'de bir aileyi kurtardı

TM'nin atadığı hükümetin İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Komitesi Sözcüsü Velid el-Urfi, yabancı arama kurtarma ekiplerinin gösterdiği çabalara övgüde bulundu.
Urfi, Türk arama kurtarma ekiplerinin dün akşam Derne'de bir aileyi kurtardığını söyledi.
Aile fertlerinden birinin Türk kurtarma ekiplerine haber verdiğini aktaran Urfi, Türk ekibin uğraşlar sonucu tüm aile fertlerini canlı bir şekilde enkazdan çıkardığını ifade etti.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала