https://sputniknews.com.tr/20231218/misirda-secim-sonuclari-belli-oldu-sisi-tekrardan-secildi--1078578866.html

Mısır'da seçim sonuçları belli oldu: Sisi, tekrardan Cumhurbaşkanı oldu

Mısır'da seçim sonuçları belli oldu: Sisi, tekrardan Cumhurbaşkanı oldu

Mısır'da 1 hafta süren seçim sonuçları açıklandı. İktidardaki Abdülfettah es-Sisi'nin tekrardan Cumhurbaşkanı seçildiği belirtildi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T15:58+0300

2023-12-18T15:58+0300

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Mısır'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 89,6'sını alan Abdülfettah es-Sisi yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.Yetkililer, 10 Aralık'ta yapılan seçimde oyların sayımının tamamlanmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin Ortadoğu'nun en kalabalık ülkesinin lideri olarak üçüncü dönemini garantilediğini açıkladı.Ulusal Seçim Otoritesi bir basın toplantısı düzenleyecek, ancak ilk raporlar seçime katılımın yüzde 60 gibi yüksek bir oranda olduğunu ve Sisi'nin yüzde 80'in üzerinde bir farkla kazandığını gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231218/sirbistanda-rusyaya-yaptirim-yapmayacagiz-diyen-vucic-acik-ara-farkla-tekrar-kazandi--1078560476.html

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