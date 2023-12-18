https://sputniknews.com.tr/20231218/misirda-secim-sonuclari-belli-oldu-sisi-tekrardan-secildi--1078578866.html
Mısır'da seçim sonuçları belli oldu: Sisi, tekrardan Cumhurbaşkanı oldu
Mısır'da seçim sonuçları belli oldu: Sisi, tekrardan Cumhurbaşkanı oldu
Mısır'da 1 hafta süren seçim sonuçları açıklandı. İktidardaki Abdülfettah es-Sisi'nin tekrardan Cumhurbaşkanı seçildiği belirtildi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T15:58+0300
2023-12-18T15:58+0300
2023-12-18T17:01+0300
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abdülfettah el sisi
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Mısır'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 89,6'sını alan Abdülfettah es-Sisi yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.Yetkililer, 10 Aralık'ta yapılan seçimde oyların sayımının tamamlanmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin Ortadoğu'nun en kalabalık ülkesinin lideri olarak üçüncü dönemini garantilediğini açıkladı.Ulusal Seçim Otoritesi bir basın toplantısı düzenleyecek, ancak ilk raporlar seçime katılımın yüzde 60 gibi yüksek bir oranda olduğunu ve Sisi'nin yüzde 80'in üzerinde bir farkla kazandığını gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/sirbistanda-rusyaya-yaptirim-yapmayacagiz-diyen-vucic-acik-ara-farkla-tekrar-kazandi--1078560476.html
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mısır, sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, seçim
mısır, sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, seçim
Mısır'da seçim sonuçları belli oldu: Sisi, tekrardan Cumhurbaşkanı oldu
15:58 18.12.2023 (güncellendi: 17:01 18.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Mısır'da 1 hafta süren seçim sonuçları açıklandı. İktidardaki Abdülfettah es-Sisi'nin tekrardan Cumhurbaşkanı seçildiği belirtildi.
Mısır'da yapılan seçimlerde oyların yüzde 89,6'sını alan Abdülfettah es-Sisi yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Yetkililer, 10 Aralık'ta yapılan seçimde oyların sayımının tamamlanmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin Ortadoğu'nun en kalabalık ülkesinin lideri olarak üçüncü dönemini garantilediğini açıkladı.
Ulusal Seçim Otoritesi bir basın toplantısı düzenleyecek, ancak ilk raporlar seçime katılımın yüzde 60 gibi yüksek bir oranda olduğunu ve Sisi'nin yüzde 80'in üzerinde bir farkla kazandığını gösteriyor.