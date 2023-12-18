https://sputniknews.com.tr/20231218/sirbistanda-rusyaya-yaptirim-yapmayacagiz-diyen-vucic-acik-ara-farkla-tekrar-kazandi--1078560476.html

Sırbistan'da 'Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız' diyen Vucic, açık ara farkla tekrar kazandı

Sırbistan'da 'Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız' diyen Vucic, açık ara farkla tekrar kazandı

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, bugün gerçekleştirilen erken genel ve yerel seçimleri açık farkla kazandıklarını açıkladı. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T09:07+0300

2023-12-18T09:07+0300

2023-12-18T09:23+0300

dünya

sırbistan

aleksandr vucic

ana brnabic

sırp ilerleme partisi (sns)

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Sırbistan’da halk, 250 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini ve başkent Belgrad dahil belirli şehir ve bölgelerde yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gitti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, oyların yarısının sayıldığını ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) verilerine göre seçimleri yüzde 47 oyla kazandıklarını açıkladı. Brnabic, parlamentoda yaklaşık 130 sandalye ile çoğunluğu elde etmeyi beklediklerini duyurdu.Ipsos Sırbistan ve CeSID tarafından yayınlanan ilk resmi olmayan veriler de oyların yüzde 71,8'inin sayılmasıyla birlikte Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in desteklediği ve iktidar partisi SNS ile koalisyon ortaklarının oluşturduğu 'Sırbistan Durmamalı' seçim ittifakının yüzde 46,7 oranında oy aldığını ortaya koydu.Muhalefet partilerinin oluşturduğu 'Sırbistan Şiddete Karşı' ittifakının oy oranı ise yüzde 23 oldu. Sırbistan Sosyalist Partisi (SNS) ve beraberindeki partilerin oluşturduğu 'Ivica Dacic - Sırbistan Başbakanı' ittifakı ise yüzde 6,9 oranında oy aldı.Katılım oranı yüzde 55'i aştı Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam ederken, ilk veriler saat 19.00 itibarıyla seçimlere katılım oranının yüzde 55'i aştığını ortaya koydu.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu sabah oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerden güçlü bir zafer beklediğini açıklamıştı. Vucic, “Güçlü bir zafer derken, 'Sırbistan Durmamalı' seçim ittifakının mecliste mutlak çoğunluğa ulaşmasını veya buna yaklaşmasını kastediyorum. Bunun, Sırbistan’ın refah ve başarı yolunda devam edebilmesi için önemli bir şart olduğunu düşünüyorum” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231217/putin-rusya-ya-kendine-yeten-egemen-bir-guc-olacak-ya-da-hic-var-olmayacak-1078550261.html

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sırbistan, aleksandr vucic, ana brnabic, sırp ilerleme partisi (sns)