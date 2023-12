Putin: Rusya ya kendine yeten egemen bir güç olacak, ya da hiç var olmayacak

https://sputniknews.com.tr/20231217/putin-rusya-ya-kendine-yeten-egemen-bir-guc-olacak-ya-da-hic-var-olmayacak-1078550261.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ya kendi kendine yeten egemen bir güç olacağını ya da hiç var olmayacağını söyledi. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

İktidar partisi Birleşik Rusya tarafından düzenlenen yılın son genel kurulunda konuşma yapan Putin, “Rusya'nın ya egemen, kendi kendine yeten bir güç olacağını ya da hiç var olmayacağını her zaman hatırlamalı, unutmamalı ve çocuklarımıza öğretmeliyiz” dedi.Bunun her zaman ‘akılda ve kalpte’ olması gereken çok önemli bir inanç olduğunu kaydeden Rus lider, Rusya’nın geleceğini kendisinin belirleyeceğini ve yaratacağını vurguladı.Rusya'nın bazı ülkeler gibi sosis karşılığında egemenliğinden vazgeçemeyeceğini ve kimsenin uydusu olamayacağını ifade eden Putin, “Biz bazı ülkeler gibi sosis karşılığında egemenliğinden vazgeçip birinin uydusu olamayız. Halkımızla birlikte hükümetin tüm organları olgunluk, güç ve istikrar gösterdi. Zorluklara yanıt verdik çünkü tutarlı bir şekilde, adım adım, yıldan yıla egemenliğimizi güçlendirme yolunu izledik” diye konuştu.Putin, Rus halkının ülkedeki tek güç kaynağı olduğunun ve hep böyle kalacağının altını çizdiği konuşmasında, ulusal egemenlik ve halkın kendi geleceğini seçebilme hakkının her türlü dış müdahaleden korunacağını belirterek, “Gücün tek kaynağı olan ve olacak olan Rus halkıdır. Rus devleti egemen ve dolayısıyla gerçekten halkın kalacaktır” ifadelerini kullandı.Rus lider, ülkedeki farklı etnik gruplarla birlikte dinler arası uyumu ihlal etme girişimlerinin ‘vatana ihanet’ olduğuna vurgu yaparken, Rusya'ya karşı bir suç olduğunu da belirtti.Birleşik Rusya partisine ülkenin egemenliği ve birliği adına tutarlı desteğinden dolayı teşekkür eden Rus lider, devlet başkanlığına adaylığında kendisini destekleyeceğini duyuran partinin kararının kendisi için önemli olduğunu ve partiyle Rusya'nın çıkarları doğrultusunda yapılması gereken çok şey olduğunu sözlerine ekledi.

