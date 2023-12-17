Putin: Batı, SSCB'nin çöküşünden sonra Rusya'yı da yok etmek istedi

Bu tamamen saçmalık. Sanırım ABD Başkanı Biden da bunu anlıyor. Ama bu sadece Rusya konusundaki hatalı politikasını haklı çıkarmak için söylediği laf gevezeliği. Rusya'nın NATO ülkeleri ile savaşmak için hiçbir nedeni, hiçbir jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarı da yok. Onlarla birbirimize karşı hiçbir toprak iddiamız da yok. Ne onlarla ilişkileri bozma isteğimiz ne de buna ilgimiz var. NATO ülkeleri dahil diğer ülkelerde de durum aynı. Kiminle sorunumuz var? Kimseyle. Şimdi sınır komşumuz Finlandiya'yı da NATO'ya sürüklediler. Finlandiya ile herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? toprak ve sınırlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar, uzun zaman önce, 20. yüzyılın ortalarında çözüldü. Bu ülkeyle samimi ilişkimiz vardı.