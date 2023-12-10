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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231210/abdli-uzmandan-putin-avrupayi-tehdit-ediyor-diyen-savunma-bakani-austine-tepki-1078268918.html
ABD’li uzmandan ‘Putin Avrupa’yı tehdit ediyor’ diyen Savunma Bakanı Austin’e tepki
ABD’li uzmandan ‘Putin Avrupa’yı tehdit ediyor’ diyen Savunma Bakanı Austin’e tepki
ABD’li savunma uzmanı Emekli Yarbay Daniel L. Davis, ülkesinin savunma bakanı Lloyd Austin'in, ‘Putin’in Ukrayna’da kazanması durumunda Batı Avrupa'nın tehdit... 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T15:45+0300
2023-12-10T15:45+0300
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YouTube kanalı Stephen Gardner’a demeç veren Davis, ABD Savunma Bakanı Austin’in sözlerini saçma olarak nitelendirirken, “Putin bunu neden yapsın? Kimse bunu yapmaz. Onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) hakkında ne söylerseniz söyleyin, intihara meyilli değil. Son 15 yıldır yaptığı ve söylediği tek şey ‘Rusya'nın sınırlarını koruma’ istediğidir” diye vurguladı.Rus liderin yalnızca kendi ülkesinin güvenliğiyle ilgilendiğini sürekli dile getirdiğini hatırlatan ABD’li uzman, sözlerini şöyle tamamladı:Davis, daha önceki demecinde, ABD’nin Ukrayna'ya finansal yardımının Kiev'e bir faydası olmayacağına vurgu yapmış, bunun karşı saldırısı başarısızlığa uğrayan ve olası yeni saldırısının da başarı şansı olmayan Kiev’in eninde sonunda Rusya ile müzakerelere gitmek zorunda kalacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-kalici-barisin-sartlarini-acikladi-1078253003.html
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ABD’li uzmandan ‘Putin Avrupa’yı tehdit ediyor’ diyen Savunma Bakanı Austin’e tepki

15:45 10.12.2023
© AP PhotoABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2023
© AP Photo
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ABD’li savunma uzmanı Emekli Yarbay Daniel L. Davis, ülkesinin savunma bakanı Lloyd Austin'in, ‘Putin’in Ukrayna’da kazanması durumunda Batı Avrupa'nın tehdit altında olacağı’ yönündeki sözlerine tepki gösterdi.
YouTube kanalı Stephen Gardner’a demeç veren Davis, ABD Savunma Bakanı Austin’in sözlerini saçma olarak nitelendirirken, “Putin bunu neden yapsın? Kimse bunu yapmaz. Onun (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) hakkında ne söylerseniz söyleyin, intihara meyilli değil. Son 15 yıldır yaptığı ve söylediği tek şey ‘Rusya'nın sınırlarını koruma’ istediğidir” diye vurguladı.
Rus liderin yalnızca kendi ülkesinin güvenliğiyle ilgilendiğini sürekli dile getirdiğini hatırlatan ABD’li uzman, sözlerini şöyle tamamladı:
“Pentagon Şefi Austin bu konulardan bahsettiğinde ya bunu samimi bir şekilde yapmıyor ya da neden bahsettiğini bilmiyor. Bu iki seçenekten hangisinin doğru olduğunu ise bilmiyorum.”
Davis, daha önceki demecinde, ABD’nin Ukrayna'ya finansal yardımının Kiev'e bir faydası olmayacağına vurgu yapmış, bunun karşı saldırısı başarısızlığa uğrayan ve olası yeni saldırısının da başarı şansı olmayan Kiev’in eninde sonunda Rusya ile müzakerelere gitmek zorunda kalacağını ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
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