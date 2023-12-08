https://sputniknews.com.tr/20231208/beyaz-saray-abdnin-ukraynaya-yardim-fonu-birkac-haftada-bitecek-1078204723.html

Beyaz Saray: ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek

Beyaz Saray: ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T00:59+0300

2023-12-08T00:59+0300

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ukrayna krizi

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beyaz saray

ukrayna krizi

john kirby

abd

abd

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John Kirby, dünkü basın toplantısında, Ukrayna’ya destek konusunda sahip oldukları imkanlarla ilgili olarak, “Açıkçası bu konuyla ilgili oldukça endişeliyiz. Sadece birkaç haftamız kaldı. Bu sürenin sonunda Ukrayna’ya askeri yardım sağlamamız mümkün olmayacak” dedi.Kirby, Kongre’deki gelişmeler ışığında Ukrayna’ya yardımı sürdürme sözünü veremeyeceklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231208/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunu-stratejik-bir-yenilgiye-ugratti-1078203194.html

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