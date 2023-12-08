https://sputniknews.com.tr/20231208/beyaz-saray-abdnin-ukraynaya-yardim-fonu-birkac-haftada-bitecek-1078204723.html
Beyaz Saray: ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek
Beyaz Saray: ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T00:59+0300
2023-12-08T00:59+0300
2023-12-08T00:59+0300
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ukrayna krizi
john kirby
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John Kirby, dünkü basın toplantısında, Ukrayna’ya destek konusunda sahip oldukları imkanlarla ilgili olarak, “Açıkçası bu konuyla ilgili oldukça endişeliyiz. Sadece birkaç haftamız kaldı. Bu sürenin sonunda Ukrayna’ya askeri yardım sağlamamız mümkün olmayacak” dedi.Kirby, Kongre’deki gelişmeler ışığında Ukrayna’ya yardımı sürdürme sözünü veremeyeceklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunu-stratejik-bir-yenilgiye-ugratti-1078203194.html
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ukrayna, beyaz saray, ukrayna krizi, john kirby, abd, abd
ukrayna, beyaz saray, ukrayna krizi, john kirby, abd, abd
Beyaz Saray: ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin birkaç haftalık fonun kaldığını, bu süre sonunda Ukrayna’ya yardım edecek kaynağın tükeneceğini belirtti.
John Kirby, dünkü basın toplantısında, Ukrayna’ya destek konusunda sahip oldukları imkanlarla ilgili olarak, “Açıkçası bu konuyla ilgili oldukça endişeliyiz. Sadece birkaç haftamız kaldı. Bu sürenin sonunda Ukrayna’ya askeri yardım sağlamamız mümkün olmayacak” dedi.
Kirby, Kongre’deki gelişmeler ışığında Ukrayna’ya yardımı sürdürme sözünü veremeyeceklerini söyledi.