https://sputniknews.com.tr/20231208/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunu-stratejik-bir-yenilgiye-ugratti-1078203194.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus birlikleri, Ukrayna ordusunu stratejik bir yenilgiye uğrattı
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus birlikleri, Ukrayna ordusunu stratejik bir yenilgiye uğrattı
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun inisiyatifi ele geçirdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni stratejik bir... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T00:10+0300
2023-12-08T00:10+0300
2023-12-08T00:10+0300
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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde inisiyatifi ele geçirdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini stratejik bir yenilgiye uğrattığını söyledi.Ritter, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısı sona erdi ve bu, Ukrayna ve kolektif Batı için stratejik bir yenilgi oldu. Ukrayna’nın karşı saldırısını etkisiz hale getiren Rusya'nın yavaş yavaş kendi saldırısını başlatacağını ve baskı uygulamaya başlayacağını göreceğiz diye düşünüyorum” dedi.Rus ordusunun düşmanın en az sayıda askerinin yoğunlaştığı alanlara saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin neredeyse tükenmiş olan yedek güçlerini yeniden bu bölgelere sevk etmek zorunda kalacağına vurgu yapan Ritter, “Bundan böyle inisiyatif Rusya'da olacak ve sonunda Ukrayna’nın savunma hattı düşecek. Muhtemelen Dinyeper’in gerisine çekilmek ve büyük bir toprak parçasını teslim etmek zorunda kalacaklar, şu anda gidişat onu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/bati-basini-ab-ukraynaya-vaat-ettiginin-yarisi-kadar-top-mermisi-toplayabildi-1078157206.html
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ABD’li eski istihbarat subayı: Rus birlikleri, Ukrayna ordusunu stratejik bir yenilgiye uğrattı
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun inisiyatifi ele geçirdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni stratejik bir yenilgiye uğrattığını belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde inisiyatifi ele geçirdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini stratejik bir yenilgiye uğrattığını söyledi.
Ritter, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısı sona erdi ve bu, Ukrayna ve kolektif Batı için stratejik bir yenilgi oldu. Ukrayna’nın karşı saldırısını etkisiz hale getiren Rusya'nın yavaş yavaş kendi saldırısını başlatacağını ve baskı uygulamaya başlayacağını göreceğiz diye düşünüyorum” dedi.
Rus ordusunun düşmanın en az sayıda askerinin yoğunlaştığı alanlara saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin neredeyse tükenmiş olan yedek güçlerini yeniden bu bölgelere sevk etmek zorunda kalacağına vurgu yapan Ritter, “Bundan böyle inisiyatif Rusya'da olacak ve sonunda Ukrayna’nın savunma hattı düşecek. Muhtemelen Dinyeper’in gerisine çekilmek ve büyük bir toprak parçasını teslim etmek zorunda kalacaklar, şu anda gidişat onu gösteriyor” ifadelerini kullandı.