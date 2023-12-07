https://sputniknews.com.tr/20231207/bati-basini-ab-ukraynaya-vaat-ettiginin-yarisi-kadar-top-mermisi-toplayabildi-1078157206.html
Batı basını: AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar top mermisi toplayabildi
Batı basını: AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar top mermisi toplayabildi
Batı basını AB’nin Ukrayna için vaat ettiği 1 milyon top mermisinin şu ana kadar sadece 480 binini topladığını yazdı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T00:45+0300
2023-12-07T00:45+0300
2023-12-07T00:45+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
top mermisi
ukrayna
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Reuters'in vakıf kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Avrupa Birliği (AB), Ukrayna için Mart 2024'e kadar vaat ettiği 1 milyon top mermisinin yalnızca 480 binini toplayabildi.Kasım ayının başlarında gazetecilere konuşan Brüksel’deki AB yetkilisi, AB ülkelerinin şu ana kadar Ukrayna'ya planlanan bir milyon mühimmatın yalnızca 300 binini teslim ettiğini belirtmişti.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, AB’nin Mart 2024'e kadar bir milyon mermi tedarik etme sözünü yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) Ukrayna'yı destekleme programı çerçevesinde verilen sipariş hacmine ilişkin rakamları da aktaran Reuters, Eylül ayının sonunda aralarında Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg'un da bulunduğu 7 devletin programa katıldığını, ancak siparişlerin toplam hacminin 60 bin mermiyi geçmediği bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/abdli-gazeteci-ukrayna-teslim-olmazsa-kalan-topraklarini-da-kaybedebilir-1078102498.html
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avrupa birliği, top mermisi, ukrayna
avrupa birliği, top mermisi, ukrayna
Batı basını: AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar top mermisi toplayabildi
Batı basını AB’nin Ukrayna için vaat ettiği 1 milyon top mermisinin şu ana kadar sadece 480 binini topladığını yazdı.
Reuters'in vakıf kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Avrupa Birliği (AB), Ukrayna için Mart 2024'e kadar vaat ettiği 1 milyon top mermisinin yalnızca 480 binini toplayabildi.
Kasım ayının başlarında gazetecilere konuşan Brüksel’deki AB yetkilisi, AB ülkelerinin şu ana kadar Ukrayna'ya planlanan bir milyon mühimmatın yalnızca 300 binini teslim ettiğini belirtmişti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, AB’nin Mart 2024'e kadar bir milyon mermi tedarik etme sözünü yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.
Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) Ukrayna'yı destekleme programı çerçevesinde verilen sipariş hacmine ilişkin rakamları da aktaran Reuters, Eylül ayının sonunda aralarında Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg'un da bulunduğu 7 devletin programa katıldığını, ancak siparişlerin toplam hacminin 60 bin mermiyi geçmediği bilgisini paylaştı.