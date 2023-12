https://sputniknews.com.tr/20231209/rusya-disisleri-bakanligi-ukraynada-kalici-barisin-sartlarini-acikladi-1078253003.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da kalıcı barışın şartlarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Fransız haber ajansı AFP'ye röportaj verdi. Zaharova bu soru-cevap etkinliğinde birçok konuda açıklamalarda bulundu. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da kalıcı barışın ancak Batı'nın silah göndermeyi durdurması ve yeni bölgesel gerçekleri kabul etmesi halinde mümkün olabileceğini söyledi.Agence France-Presse ile yaptığı mülakatta Zaharova, Ukrayna ile kalıcı barışın ancak Batı'nın silah göndermeyi durdurması ve Kiev'in 'yeni bölgesel gerçekleri' kabul etmesi halinde sağlanabileceği dile getirdi.Zaharova Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu vurguladı ancak Moskova'nın şu anda Kiev'de ya da Batı'da müzakereleri yürütecek siyasi iradeyi görmediğini de sözlerine ekledi. Kiev rejiminin Rusya'nın teslim olmasını istediğini belirten Zaharova, "Elbette, bu koşullar temelinde Ukrayna yönetiminden kimseyle konuşmayacağız" diye ekledi.Zaharova, Rusya'nın sınırlarında, topraklarından Rusya'ya ve komşularına tehdit oluşturan saldırgan bir Nazi devletinin varlığına izin vermeyeceğini vurguladı.Zaharova: Kore modeli dayatma girişimleri anlamsızRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki durumun çözümü için yapay olarak Kore modelini dayatma girişimlerinin anlamsız olduğu görüşünü dile getirdi.Zaharova, "Ne kadar başarılı görünürse görünsün, Kore modeli de dahil olmak üzere şu ya da bu çözüm modelini yapay olarak dayatma girişimleri de aynı derecede anlamsızdır" dedi.Zaharova Ukrayna krizinin çözümünün tamamen farklı çözümler ve çatışmanın tüm taraflarının siyasi iradesini gerektirdiğini de sözlerine ekleyerek Ukrayna tarafının çatışmayı tırmandırmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.Zaharova: Tahıl anlaşmasının yeniden başlayabilirRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın tahıl ihracatına yönelik Karadeniz girişiminin, Rus şirketlerine yönelik yaptırımlar kaldırılır kaldırılmaz işe yarayacağını söyledi.Zaharova açıklamasında bu girişimin sona ermesinin ardından herhangi bir felaket yaşanmadığını, Batılı politikacıların ve BM Sekreterliği görevlilerinin gıda fiyatlarındaki kaçınılmaz artış ve açlık tehdidinin şiddetlenmesiyle ilgili açıklamalarının aksine, dünya piyasalarındaki tahıl maliyeti giderek düştüğünü ve küresel bir gıda kıtlığı yaşnadığını dile getirdi.Zaharova, Karadeniz girişimini yeniden canlandırma olasılığının devam ettiğini de not düştü.Agence France-Presse'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu girişim ancak tarımsal sanayi sektöründe faaliyet gösteren Rus şirketlerine yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin gereklilikler tam olarak yerine getirildikten sonra işe yarayacaktır" dedi.Rusya'nın aynı zamanda yerli gıda ve gübre ihracatına devam ettiğini ve ihtiyaç sahibi ülkelere karşılıksız tahıl verme çabalarını da durdurmadığını sözlerine ekleyen Zaharova, yıl sonuna kadar Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Zimbabve, Mali ve Eritre'ye ücretsiz Rus buğdayı teslimatının planlandığını açıkladı.Zaharova: Kolektif Batı'nın kısıtlamaları Rusya'nın jeopolitik etkisini azaltmadıRusya’nın yaptırımlar altında jeopolitik etkisini nasıl sürdürdüğüne ilişkin soruya verdiği yanıtta Zaharova şu sözleri kaydetti:Açıklamalarına devam eden Zaharova, "Her şeyden önce ABD ve AB'nin direnişi çaresizdir. Sadece ekonomik alanda bile Rusya'ya karşı her şey kullanılıyor: yasaklar, şantaj, tehdit, baskı, el koyma ve sabotaj. Batı, bağımsız ülkeler üzerindeki baskısını arttırıyor, onları kendi yaptırım rejimlerine katılmaya zorluyor ve istenmeyen ülkelerle karşılıklı fayda sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğini kısıtlamaya çalışıyor. Bu tür eylemler uluslararası hukuk normlarının açık bir ihlali, bağımsız devletler arasında birlikte yaşamanın temel ilkelerine saygısızlık ve ikili ilişkilere müdahaledir" dedi.Rusya ise tam tersine uluslararası topluma dikte etmeye değil, eşit değerlendirmeye ve karşılıklı çıkarlara saygıya dayalı dürüst ve iyi niyetli bir işbirliği önerdiğini vurgulayan Zaharova, bu tür bir yaklaşımın bugün bağımsız devletler arasında rağbet gördüğünü vurguladı.Zaharova: Şangay İşbirliği Örgütü çok kutuplu sistemin sütunlarından biridirRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova verdiği demeçte Asya-Pasifik bölgesine ilişkin soruya da yanıt verdi. Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore ile ilişkilerine değinen Zaharova, "Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği tarafından temsil edilen Güneydoğu Asya ülkeleriyle işbirliğimizin istikrarlı yapısı değişmemiştir. Bu yıl stratejik ortaklığımızın beşinci yılını kutluyoruz. Genel olarak, bu temsili forum ile ilişkilerimizin geçmişi 30 yıldan daha eskiye dayanmaktadır. İşbirliği gündemi siyasi, ticari, ekonomik ve sosyo-kültürel alanların yanı sıra salgın sonrası toparlanmanın araçlarından biri olarak turizm sektörünün geliştirilmesini de kapsamaktadır" açıklamasında bulundu.Rusya geleneksel olarak bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi yönündeki eğilimi desteklediğini vurgulayan Zaharova, "Ortaya çıkmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin önemli destekleyici sütunlarından biri de Şangay İşbirliği Örgütü'dür. ŞİÖ'nün pratik işbirliği gündemi çok çeşitli alanları kapsamaktadır: bugün ŞİÖ yapısı içinde bakanlar düzeyinde 28 mekanizma ve 26 çalışma grubu bulunmaktadır. Son yıllarda dijitalleşme, inovasyon, uzak ve kırsal alanların potansiyelinin güçlendirilmesi ile karşılıklı yerleşimlerde ulusal para birimlerinin payının arttırılması gibi acil görevlere vurgu yapılmaktadır" sözlerini kaydetti.Zaharova Rusya'nın Çin ile ilişkilerinde ise şu sözleri kaydetti:Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ikili ilişkileri daha da geliştirmenin temel yollarını belirleyerek stratejik iletişim kurma ve güçlendirme konusunda anlaştıklarını ifade eden Zaharova, "Moskova ve Pyongyang, Kore Yarımadası'ndaki sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla kapsamlı bir şekilde çözülmesine odaklanarak Kuzeydoğu Asya'da barış ve güvenliğin sağlanması konularında yakın yaklaşımlar benimsemektedir" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerini, "Washington ve müttefikleri, ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerini göz önünde bulundurarak karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa girmek yerine, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandırma yolunu tercih ederek, Amerikan stratejik kabiliyetlerinin unsurları da dahil olmak üzere alt bölgedeki askeri faaliyetlerini arttırmaktadır. ABD'nin böyle bir yol izlemesi tehlikelidir ve ciddi sonuçlara gebedir" dedi.

