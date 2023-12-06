https://sputniknews.com.tr/20231206/rus-disisleri-sozcusu-batililar-asla-diger-ulkelerin-cikarlari-dogrultusunda-hareket-etmezler-1078143781.html

Rus Dışişleri Sözcüsü: Batılılar asla diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmezler

Rus Dışişleri Sözcüsü: Batılılar asla diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmezler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Karabağ Sorunu'nda Batı'nın arabuluculuğunun sonuçlarını hakkında birtakım eleştirilerde bulundu. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T15:45+0300

2023-12-06T15:45+0300

2023-12-06T15:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova brifingte yaptığı açıklamada Erivan ve Bakü arasındaki müzakere sürecini yorumlarken, "Arabuluculuk hizmeti sunan Batılı 'dostların' Ermenistan halkını kandırması arzu edilen bir durum değildir" cümlelerine yer verdi.Zaharova açıklamasında şu sözleri kaydetti:Zaharova aynı zamanda daha önceki benzer deneyimlere de bakmak gerektiğini söylerek Prag ve Brüksel de dahil olmak üzere AB himayesi altındaki toplantıların nelere yol açtığını herkesin gördüğünü söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, Ermeni halkının her şey hakkında bilgilendirilmediği için belki de bunun farkında olmadığını vurguladı.Zaharova açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:Zaharova, Batılıların asla diğer ülkelerin halklarının çıkarları doğrultusunda hareket etmeyecekleri vurgulayarak Batı'nın her zaman kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizdi.Zaharova: Rusya, Erivan ve Bakü arasında sınır belirleme sürecine yardımcı olmaya hazırRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Moskova'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırların doğrudan belirlenmesi sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.Zaharova Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan temsilcilerinin sınırla ilgili son toplantısını memnuniyetle karşıladığını belirterek tarafların pratik sınırlandırma çalışmalarının başlatılmasına hazırlık olarak metodolojik ve organizasyonel konular üzerinde anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.Zaharova açıklamasında bu hususa ilişkin şu cümlelere yer verdi:30 Kasım'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin devlet komisyonlarının beşinci toplantısı Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlığında iki ülke arasındaki sınırda gerçekleştirildi.Zaharova: Ermenistan ve Azerbaycan ulaştırma projeleri üzerinde hızla anlaşabilirRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova siyasi irade olması halinde Ermenistan ve Azerbaycan'ın iletişim engelinin kaldırılması konusunda derhal anlaşabileceğini söyledi.Zaharova, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya başbakan yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü çalışma grubunda ulaşım engellerinin kaldırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Rus diplomat, "Üçlü grup içinde anlaşmaya varılmasında daha fazla gecikmenin Ermenistan da dahil olmak üzere bölge ülkelerinin çıkarlarına aykırı olacağına inanıyoruz" dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Moskova'nın Erivan'ın 'Barış Kavşağı' girişimini yapıcı ve Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının eş başkanlığını yaptığı üçlü çalışma grubunda geçtiğimiz yıllarda tartışılan projelerle uyumlu bulduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231206/aliyev-abd-baris-surecine-aracilik-etmek-istiyorsa-baku-ile-iliskilerini-gozden-gecirmeli-1078136059.html

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mariya zaharova, rusya, ermenistan, azerbaycan, kafkasya, karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, brüksel, batı, abd, avrupa birliği