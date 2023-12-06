https://sputniknews.com.tr/20231206/aliyev-abd-baris-surecine-aracilik-etmek-istiyorsa-baku-ile-iliskilerini-gozden-gecirmeli-1078136059.html

Aliyev: ABD barış sürecine aracılık etmek istiyorsa Bakü ile ilişkilerini gözden geçirmeli

Aliyev: ABD barış sürecine aracılık etmek istiyorsa Bakü ile ilişkilerini gözden geçirmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile AB arasında stratejik ortaklık anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin müzakerelerin askıya alındığını belirterek... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T12:40+0300

2023-12-06T12:40+0300

2023-12-06T12:40+0300

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile AB arasında stratejik ortaklık anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin müzakerelerin askıya alındığını, Bakü'nün belgeye ilişkin istişarelerin yeniden başlamasını umduğunu söyledi.Aliyev, "Yeni bir işbirliği belgesi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda bu çalışma askıya alındı, ancak umarım yeniden devam eder ve sonuçlandırılır. Zira bu belgenin yüzde 90'ından fazlası üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.Aliyev, Azerbaycan'ın AB'ye üye olmak gibi bir planı olmadığını, ülkenin dış politika konseptinde böyle bir hedef bulunmadığını söylerken genel olarak AB ile ilişkileri olumlu olarak değerlendirdi.Aliyev AB'ye katılım hususunu ise şu sözlerle değerlendirdi:ABD'nin Azerbaycan ile ilişkileri askıya almasında şikayet eden Aliyev, "Şu anda Bakü'de bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi, Azerbaycan'la eskisi gibi ilişkilerimizin olmayacağını söyledi ve Azerbaycan'a karşı suçlamalarda bulundu. Böyle bir açıklama yaptıysa demek ki ilişkiler her yönden eskisi gibi olmayacak. Biz bunu böyle anladık" dedi.Aliyev, "Washington ilişkilerin eskisi gibi olacağını söylerse, Bakü Ermenistan ile 'Washington Müzakere Süreci' konusunu yeniden başlatılabilir" sözlerini kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Eğer bu gerçekleşmezse, barış sürecinde arabuluculuk yapmak üzere sadece Brüksel ve Moskova kalacaktır" diye ekledi.Aliyev: Azerbaycan Ermenistan ile savaş istemiyor ama garantiler olmalı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, "Bakü Erivan ile savaş istemiyor ve bu konuda garantiler olmalı" açıklamasında bulundu.Aliyev, Azerbaycan'ın bir dizi uluslararası sorunla karşı karşıya olduğunu söylerek Bakü'nün ortak olarak gördüğü bazı ülkelerle bazı yanlış anlamalar yaşamasından üzüntü duyduğunu ifade etti. Azerbaycanlı yetkililerin pozisyonlarını ilettiklerini ve uluslararası hukukun tüm ülkelere uygulanmasının önemini vurguladıklarını söyledi.Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşması taslağı konusuna da değinen Aliyev, bunun 20'den az maddeden oluşan küçük bir belge olduğunu belirerek, "Bu barış anlaşması en fazla 6-7 sayfalık bir belgedir ve 20'den az madde içerir. Bu durumda Ermenistan'ın yorumlarımıza yanıt vermesi 70 gün kadar sürdü" dedi.Aliyev konuşmasının sonunda, Azerbaycan tarafının son yorumlarını 11 Eylül'de gönderdi Ermenistan'a gönderdiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231118/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasinin-temel-ilkeleri-uzerinde-anlastilar-1077530293.html

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