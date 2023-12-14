https://sputniknews.com.tr/20231214/isvicreli-vekil-mettan-batida-bircok-kisi-rusyanin-su-anda-savundugu-degerleri-paylasiyor-1078477191.html
İsviçreli Vekil Mettan: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın şu anda savunduğu değerleri paylaşıyor
İsviçreli Vekil Mettan: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın şu anda savunduğu değerleri paylaşıyor
İsviçre milletvekili Guy Mettan, Batı'da Rusya'nın şu anda desteklediği ve savunduğu vizyonları ve geleneksel değerleri paylaşan pek çok insan bulunduğunun bir... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T17:59+0300
2023-12-14T17:59+0300
2023-12-14T17:59+0300
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guy mettan
isviçre
vladimir putin
rusya
rusofobi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında dünyadaki mevcut trajedilerin nedenlerinden birinin Avrupa ülkelerinin garantisi altında muhalefetle yapılan anlaşmalara aykırı olarak eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesi olduğunu da anımsatarak Batı'daki pek çok insanın Rusya'nın her şeyi doğru yaptığına inandığını, geleneksel değerleri koruma konusunda çok sayıda destekçisinin olduğunu vurgulamıştı.Putin'in sözlerini Sputnik için yorumlayan İsviçre milletvekili ve gazeteci, Cenevre Basın Kulübü'nün eski genel müdürü ve 'Rusofobiyi Yaratmak: Büyük Dini Bölünmeden Putin Karşıtı Histeriye' kitabının yazarı Mettan, Rus liderin açıklamasını destekledi.Mettan, "Bu bir gerçek, Batı'da Rusya'nın şu anda desteklediği ve savunduğu vizyonları ve geleneksel değerleri paylaşan pek çok insan var. Ama hala azınlıktadır. Bu azınlıklar büyüyor ancak henüz çoğunluk olacak durumda değil. Bu nedenle uzun vadede bu konuyu geliştirmek ve konunun üzerine daha fazla yoğunlaşmak önemli" ifadelerini kullandı.Batı'nın sorununun, fikirlerin çoğulculuğunu ve ifade özgürlüğünü savunurken diğer yandan da bir düşünme tekeli dayatması olduğunu belirten Mettan, "Resmi yetkililer ve medya tarafından yalnızca liberal-ilerlemeci düşünce tarzına hoşgörü gösteriliyor, daha muhafazakar görüşler bastırılıyor ve kamusal tartışmanın dışında tutuluyor" dedi.Mettan, bu açıdan bakıldığında Putin'in açıklamalarının oldukça anlamlı olduğunun altını çizdi.Putin, “Yalnızca Alman şehirlerinde değil, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehirde de birçok insanın her şeyi doğru yaptığımıza inandığını biliyorum” ifadelerini kullanırken, Rusya'nın başkalarına tecavüz etmeden kendi ulusal çıkarları için savaşmaktan korkmadığını ve bunun desteklendiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/bir-ilk-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programi-basliyor-1078453598.html
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guy mettan, isviçre, vladimir putin, rusya, rusofobi, viktor yanukoviç
guy mettan, isviçre, vladimir putin, rusya, rusofobi, viktor yanukoviç
İsviçreli Vekil Mettan: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın şu anda savunduğu değerleri paylaşıyor
İsviçre milletvekili Guy Mettan, Batı'da Rusya'nın şu anda desteklediği ve savunduğu vizyonları ve geleneksel değerleri paylaşan pek çok insan bulunduğunun bir gerçek olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında dünyadaki mevcut trajedilerin nedenlerinden birinin Avrupa ülkelerinin garantisi altında muhalefetle yapılan anlaşmalara aykırı olarak eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesi olduğunu da anımsatarak Batı'daki pek çok insanın Rusya'nın her şeyi doğru yaptığına inandığını, geleneksel değerleri koruma konusunda çok sayıda destekçisinin olduğunu vurgulamıştı.
Putin'in sözlerini Sputnik için yorumlayan İsviçre milletvekili ve gazeteci, Cenevre Basın Kulübü'nün eski genel müdürü ve 'Rusofobiyi Yaratmak: Büyük Dini Bölünmeden Putin Karşıtı Histeriye' kitabının yazarı Mettan, Rus liderin açıklamasını destekledi.
Mettan, "Bu bir gerçek, Batı'da Rusya'nın şu anda desteklediği ve savunduğu vizyonları ve geleneksel değerleri paylaşan pek çok insan var. Ama hala azınlıktadır. Bu azınlıklar büyüyor ancak henüz çoğunluk olacak durumda değil. Bu nedenle uzun vadede bu konuyu geliştirmek ve konunun üzerine daha fazla yoğunlaşmak önemli" ifadelerini kullandı.
Batı'nın sorununun, fikirlerin çoğulculuğunu ve ifade özgürlüğünü savunurken diğer yandan da bir düşünme tekeli dayatması olduğunu belirten Mettan, "Resmi yetkililer ve medya tarafından yalnızca liberal-ilerlemeci düşünce tarzına hoşgörü gösteriliyor, daha muhafazakar görüşler bastırılıyor ve kamusal tartışmanın dışında tutuluyor" dedi.
Mettan, bu açıdan bakıldığında Putin'in açıklamalarının oldukça anlamlı olduğunun altını çizdi.
Putin, “Yalnızca Alman şehirlerinde değil, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehirde de birçok insanın her şeyi doğru yaptığımıza inandığını biliyorum” ifadelerini kullanırken, Rusya'nın başkalarına tecavüz etmeden kendi ulusal çıkarları için savaşmaktan korkmadığını ve bunun desteklendiğini vurgulamıştı.