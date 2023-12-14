İsviçreli Vekil Mettan: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın şu anda savunduğu değerleri paylaşıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: "Siber saldırganlar Türkiye'yi hedef alıyor. Dünya ortalamasından yedi puan fazla"
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların yeni gözdesi: Arsa yatırımı
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD İsrail’in her yaptığına ortaktır. Uluslararası vicdan en sonunda ABD üzerinde etkili olacak’
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Hastalık hastası olanlarda intihar oranı daha yüksek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Gazeteci Yavuz: Parti fark etmeksizin belediyeler rant aracı haline geldi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu, gezegendeki en deneyimli ordu haline geldi
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor’
17:43
2 dk
SESLİ HABER
NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
18:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: 'Ukrayna, ABD’den gerçek dışı beklentilere sahip’
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
18:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı: ‘Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir’
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Biden gafa doymuyor: Kendisine soru sormaya kalktı
19:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: ‘Ukrayna yanıtları yetersiz’
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘NATO ve AB'nin Ukrayna'daki olaylara dahlinden kazançlı çıkan ABD oldu’
19:50
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul ett
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi
20:32
1 dk
SESLİ HABER
İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den itiraf: ‘Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor’
21:31
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231214/isvicreli-vekil-mettan-batida-bircok-kisi-rusyanin-su-anda-savundugu-degerleri-paylasiyor-1078477191.html
İsviçreli Vekil Mettan: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın şu anda savunduğu değerleri paylaşıyor
İsviçreli Vekil Mettan: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın şu anda savunduğu değerleri paylaşıyor
İsviçre milletvekili Guy Mettan, Batı'da Rusya'nın şu anda desteklediği ve savunduğu vizyonları ve geleneksel değerleri paylaşan pek çok insan bulunduğunun bir... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T17:59+0300
2023-12-14T17:59+0300
dünya
guy mettan
isviçre
vladimir putin
rusya
rusofobi
viktor yanukoviç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078472900_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_b3bd1320f7d96b8eb26c942739803105.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında dünyadaki mevcut trajedilerin nedenlerinden birinin Avrupa ülkelerinin garantisi altında muhalefetle yapılan anlaşmalara aykırı olarak eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesi olduğunu da anımsatarak Batı'daki pek çok insanın Rusya'nın her şeyi doğru yaptığına inandığını, geleneksel değerleri koruma konusunda çok sayıda destekçisinin olduğunu vurgulamıştı.Putin'in sözlerini Sputnik için yorumlayan İsviçre milletvekili ve gazeteci, Cenevre Basın Kulübü'nün eski genel müdürü ve 'Rusofobiyi Yaratmak: Büyük Dini Bölünmeden Putin Karşıtı Histeriye' kitabının yazarı Mettan, Rus liderin açıklamasını destekledi.Mettan, "Bu bir gerçek, Batı'da Rusya'nın şu anda desteklediği ve savunduğu vizyonları ve geleneksel değerleri paylaşan pek çok insan var. Ama hala azınlıktadır. Bu azınlıklar büyüyor ancak henüz çoğunluk olacak durumda değil. Bu nedenle uzun vadede bu konuyu geliştirmek ve konunun üzerine daha fazla yoğunlaşmak önemli" ifadelerini kullandı.Batı'nın sorununun, fikirlerin çoğulculuğunu ve ifade özgürlüğünü savunurken diğer yandan da bir düşünme tekeli dayatması olduğunu belirten Mettan, "Resmi yetkililer ve medya tarafından yalnızca liberal-ilerlemeci düşünce tarzına hoşgörü gösteriliyor, daha muhafazakar görüşler bastırılıyor ve kamusal tartışmanın dışında tutuluyor" dedi.Mettan, bu açıdan bakıldığında Putin'in açıklamalarının oldukça anlamlı olduğunun altını çizdi.Putin, “Yalnızca Alman şehirlerinde değil, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehirde de birçok insanın her şeyi doğru yaptığımıza inandığını biliyorum” ifadelerini kullanırken, Rusya'nın başkalarına tecavüz etmeden kendi ulusal çıkarları için savaşmaktan korkmadığını ve bunun desteklendiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/bir-ilk-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programi-basliyor-1078453598.html
isviçre
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078472900_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1e60f1f7139f89c13a528d4a6afb2ff3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
guy mettan, isviçre, vladimir putin, rusya, rusofobi, viktor yanukoviç
guy mettan, isviçre, vladimir putin, rusya, rusofobi, viktor yanukoviç

İsviçreli Vekil Mettan: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın şu anda savunduğu değerleri paylaşıyor

17:59 14.12.2023
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Yılın Özeti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Yılın Özeti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
İsviçre milletvekili Guy Mettan, Batı'da Rusya'nın şu anda desteklediği ve savunduğu vizyonları ve geleneksel değerleri paylaşan pek çok insan bulunduğunun bir gerçek olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında dünyadaki mevcut trajedilerin nedenlerinden birinin Avrupa ülkelerinin garantisi altında muhalefetle yapılan anlaşmalara aykırı olarak eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesi olduğunu da anımsatarak Batı'daki pek çok insanın Rusya'nın her şeyi doğru yaptığına inandığını, geleneksel değerleri koruma konusunda çok sayıda destekçisinin olduğunu vurgulamıştı.
Putin'in sözlerini Sputnik için yorumlayan İsviçre milletvekili ve gazeteci, Cenevre Basın Kulübü'nün eski genel müdürü ve 'Rusofobiyi Yaratmak: Büyük Dini Bölünmeden Putin Karşıtı Histeriye' kitabının yazarı Mettan, Rus liderin açıklamasını destekledi.
Mettan, "Bu bir gerçek, Batı'da Rusya'nın şu anda desteklediği ve savunduğu vizyonları ve geleneksel değerleri paylaşan pek çok insan var. Ama hala azınlıktadır. Bu azınlıklar büyüyor ancak henüz çoğunluk olacak durumda değil. Bu nedenle uzun vadede bu konuyu geliştirmek ve konunun üzerine daha fazla yoğunlaşmak önemli" ifadelerini kullandı.
Batı'nın sorununun, fikirlerin çoğulculuğunu ve ifade özgürlüğünü savunurken diğer yandan da bir düşünme tekeli dayatması olduğunu belirten Mettan, "Resmi yetkililer ve medya tarafından yalnızca liberal-ilerlemeci düşünce tarzına hoşgörü gösteriliyor, daha muhafazakar görüşler bastırılıyor ve kamusal tartışmanın dışında tutuluyor" dedi.
Mettan, bu açıdan bakıldığında Putin'in açıklamalarının oldukça anlamlı olduğunun altını çizdi.
Putin, “Yalnızca Alman şehirlerinde değil, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şehirde de birçok insanın her şeyi doğru yaptığımıza inandığını biliyorum” ifadelerini kullanırken, Rusya'nın başkalarına tecavüz etmeden kendi ulusal çıkarları için savaşmaktan korkmadığını ve bunun desteklendiğini vurgulamıştı.
Vladimir Putin Yılın Özeti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
DÜNYA
Rus lider Putin'in sözleri dünya gündeminde: 'İstanbul'da Mart 2022'de Kiev'le anlaşma sağlanmıştı'
12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала