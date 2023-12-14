https://sputniknews.com.tr/20231214/bir-ilk-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programi-basliyor-1078453598.html

Bir ilk: 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı başladı

Bir ilk: 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı başladı

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm ülkeyle birlikte dünyayı da ilgilendiren basın toplantısı başlıyor. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

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vladimir putin

putin ile direkt hat

basın toplantısı

dünya

rusya

ukrayna

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Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez yapılacak 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında merak edilenlere cevap veriyor. Canlı yayın için:'Benim için en önemli konu egemenlik'Putin, Rusya gibi bir ülkenin egemenliği olmadan var olmasının mümkün olmadığını belirterek kendisi için en önemli konunun egemenlik olduğunu vurguladı. Putin, bunun ekonomik ve teknolojik egemenliği de kapsadığının altını çizdi. Putin, "Rusya gibi bir ülke için en önemli husus egemenlik. Egemenliği olmadan ülkemizin var olması imkansız. En azından bugün ve bin yıldır var olduğu şekilde var olamaz. Bu nedenle en önemli konu, egemenliğin güçlendirilmesi" ifadelerini kullandı.‘Rusya ekonomisi kalkınmayı sürdürmek için yeterli güce sahip’ Batı yaptırımlarına rağmen Rusya ekonomisinin kalkınmayı sürdürmek için yeterli güce sahip olduğuna değinen Rus lider, Merkez Bankası ve hükümetin bu amaçla tüm tedbirleri aldığını anımsatarak, “Ekonomimiz, ilerlemesini sürdürebilmek için yeterli güce sahip” dedi. Rus lider, ekonomik büyüme tahminlerinin yıllık bazda yüzde 3.5 olduğuna dikkat çekerken, geçen yılki düşüşün telafi edildiğini, özellikle bu yıl sanayideki büyümenin yüzde 3.6’ya ulaştığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-ve-dunyada-tum-gozler-putinin-yarinki-konusmasinda-1078432941.html

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'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm ülkeyle birlikte dünyayı da ilgilendiren bugünkü birleştirilmiş basın toplantısı ve direkt hat etkinliği başladı. Rusya lideri, ilk kez yapılacak 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programında merak edilenlere cevap veriyor. 2023-12-14T12:05+0300 true PT1S

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vladimir putin, putin ile direkt hat, basın toplantısı, rusya, ukrayna