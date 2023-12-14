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https://sputniknews.com.tr/20231214/putinden-bir-ilk-tum-gozler-vladimir-putinle-yilin-sonuclari-programinda-1078447942.html
Putin’den bir ilk: Tüm gözler 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında
Putin’den bir ilk: Tüm gözler 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm ülkeyle birlikte dünyayı da ilgilendiren bugünkü birleştirilmiş basın toplantısı ve direkt hat etkinliğine... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T10:03+0300
2023-12-14T10:03+0300
dünya
rusya
vladimir putin
putin ile direkt hat
basın toplantısı
2023
basın
rus vatandaşı
sosyal güvenlik
ukrayna krizi
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Rus liderin vatandaşlara hitap ettiği ve halkın en çok merak ettiği sorulara yanıt bulduğu geleneksel ‘Putin’le Direkt Hat’ programı ile yine geleneksel olarak yerli ve yabancı gazetecilerle düzenlediği yıllık basın toplantısı bu yıl birleştirildi.Rusya lideri, ‘Vladimir Putin’le Yılın Sonuçları’ adı verilen yeni formatta ilk kez kameraların karşısına geçerek halktan ve gazetecilerden gelen soruları yanıtlayacak.Ukrayna gerilimi, Avrupa’da yaşanan enerji krizi, İsrail ile Filistin çatışmasıyla giderek derinleşen Ortadoğu sorunuyla birlikte, tüm dünyanın Rusya’da yaklaşan devlet başkanlığı seçimlerine odaklandığı bu dönemde daha da önemli hale gelen iki etkinlik hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Putin’le Direkt Hat’ ve geleneksel yıllık basın toplantısının önemini, “Bunlar her zaman özel nitelikte çok uzun ve anlamlı bir olay olmuştur” diye açıklıyor.Vatandaşların sorularının dikkatle incelendiğine vurgu yapan Peskov, telefonla gelen bir sorunun yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü itirifaında bulunarak, “Bu, vatandaşlar tarafından hangi sorunların en keskin şekilde algılandığını analiz etmek için mükemmel bir sosyolojik sınav” diye ekledi.En merak edilen konu Ukrayna’daki askeri harekatRus halkının merak ettiği soruların başında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ukrayna’daki askeri operasyonun gidişatı ve ne zaman sona ereceği yer alırken bu başlığı sağlık, eğitim, konut ve sosyal hizmetler takip ediyor.Sporcuları siyasetten korumak amacıyla Rusya'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir alternatifinin oluşturulması yönündeki taleplerin de popüler olduğu anlaşılırken, Putin'in doğrudan cevap vereceği soruları kendisinin seçeceği açıklandı.‘Putin’le Direkt Hat’ ve yıllık basın toplantısı, Rusya Devlet Başkanı için uzun süredir devam eden ve kanıtlanmış halkla iletişim formatı niteliği taşırken, her bir etkinliğin bugüne kadar 18 kez düzenlendiği biliniyor.İlk direkt hat 2001 yılında gerçekleşirken Putin, aynı yıl yerli ve yabancı gazetecilerin de katılımıyla ilk büyük yıllık basın toplantısını düzenlemişti.Daha sonra başbakanlık görevine geçmesiyle yıllık basın toplantılarına ara veren Putin, ancak o zaman bile Rus halkıyla en önemli iletişim platformu olan ‘Putin’le Direkt Hat’ geleneğini sürdürdü.Bununla birlikte 2022 yılında direkt hat ve yıllık basın toplantısının yapılmamasına karar verilmişti.Direk hattın gündemi Ukrayna ve sosyal güvencelerRus halkının en çok merak ettiği soruları telefon hattı, internet ve mektup yoluyla ilettiği ‘Putin’le Direkt Hat’ organizasyonunu yürüten devlet kanalı Rossiya 1, ülkedeki vatandaşlardan Putin'e bir buçuk milyondan fazla soru yöneltildiğini kaydederken, bu soruların yaklaşık 952 bini telefonla, yaklaşık 408 bini SMS ile ve yaklaşık 96 bini de internet sitesi üzerinden alındı.Geleneksel basın toplantısıBatılıların Rusya'yı tecrit etme arzusuna rağmen, ülkenin yabancı medyayla diyaloğa hala açık olduğunun altını çizen Peskov, yerli gazetecilerle birlikte bu toplantıya yabancı basın mensuplarının da memnuniyetle davet edildiğini ifade etti.İstatistikler ve gündemRusya Devlet Başkanı Putin’in düzenlediği bir önceki direkt hat, 30 Haziran 2021'de gerçekleşmiş ve 3 saat 40 dakika sürmüştü.Aynı yılın 23 Aralık'ında neredeyse dört saatlik bir geleneksel basın toplantısı düzenleyen Putin, en uzun direkt hat rekorunu 4 saat 47 dakika ile 2019 yılında kırmıştı.Rus liderin en uzun yıllık basın toplantısı rekoru ise 4 saat 40 dakika ile 2008 yılında gerçekleşmiş, Putin 100’den fazla gazetecinin sorusunu yanıtlamıştı.Geleneksel konular arasında sosyal sorunlar ve ekonomik göstergeler yer alıyor, aynı zamanda uluslararası durum da her iki etkinliğin en büyük gündem maddeleri arasında yer alıyor.Kiev’deki Maydan olayları ve Kırım’ın demokratik referandumla Rusya topraklarına katıldığı 2014'ten sonra Ukrayna geriliminin her iki etkinlikte de ‘gündemdeki en önemli konu’ niteliğini koruduğu kaydediliyor.Putin’in bu yıl 18’inci kez düzenlediği yıllık basın toplantısına, Mayıs 2008'den Mayıs 2012'ye kadar başbakan olarak görev yaptığı dönemde ara verilmiş, ancak 2012 yılında altı yıllık dönem için devlet başkanı seçildikten sonra yeniden başlanmıştı.2022'de ise büyük basın toplantısı yapılmazken, ancak Putin, Kremlin’e yakın bir grup gazeteciyle yıl sonunda bir araya gelerek ülkeyi ilgilendiren en önemli soruları yanıtladığı kısa basın toplantısı düzenlemişti.En son 2021’de gerçekleşen Putin’le Direkt Hat etkinliği de ayrı formatta toplam 18 kez düzenlenirken Putin, 2001 yılından bu yana devlet başkanı sıfatıyla 15 kez, başbakanlık görevinde ise 4 kez Rus halkıyla canlı yayında bir araya geldi.Birleşik format ilk değilPutin, 2020 yılındaki koronavirüs pandemisi kapsamında getirilen kısıtlamalar ve alınan güvenlik önlemleri nedeniyle ‘Putin’le Direkt Hat’ ve yıllık basın toplantısını birlikte düzenleme kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/putin-batinin-attigi-adimlara-ragmen-uluslararasi-arenaya-muzaffer-bir-sekilde-dondu-1078382886.html
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rusya, vladimir putin, putin ile direkt hat, basın toplantısı, 2023, basın, rus vatandaşı, sosyal güvenlik, ukrayna krizi, yaptırım, enflasyon, dmitriy peskov, kremlin
rusya, vladimir putin, putin ile direkt hat, basın toplantısı, 2023, basın, rus vatandaşı, sosyal güvenlik, ukrayna krizi, yaptırım, enflasyon, dmitriy peskov, kremlin

Putin’den bir ilk: Tüm gözler 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında

10:03 14.12.2023
© Михаил МетцельRusya Putin yıllık basın toplantısı 2021
Rusya Putin yıllık basın toplantısı 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© Михаил Метцель
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Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm ülkeyle birlikte dünyayı da ilgilendiren bugünkü birleştirilmiş basın toplantısı ve direkt hat etkinliğine hazırlanıyor. Rusya lideri, ilk kez yapılacak 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' programında merak edilenlere cevap verecek.
Rus liderin vatandaşlara hitap ettiği ve halkın en çok merak ettiği sorulara yanıt bulduğu geleneksel ‘Putin’le Direkt Hat’ programı ile yine geleneksel olarak yerli ve yabancı gazetecilerle düzenlediği yıllık basın toplantısı bu yıl birleştirildi.
Rusya lideri, ‘Vladimir Putin’le Yılın Sonuçları’ adı verilen yeni formatta ilk kez kameraların karşısına geçerek halktan ve gazetecilerden gelen soruları yanıtlayacak.
Ukrayna gerilimi, Avrupa’da yaşanan enerji krizi, İsrail ile Filistin çatışmasıyla giderek derinleşen Ortadoğu sorunuyla birlikte, tüm dünyanın Rusya’da yaklaşan devlet başkanlığı seçimlerine odaklandığı bu dönemde daha da önemli hale gelen iki etkinlik hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Putin’le Direkt Hat’ ve geleneksel yıllık basın toplantısının önemini, “Bunlar her zaman özel nitelikte çok uzun ve anlamlı bir olay olmuştur” diye açıklıyor.
Vatandaşların sorularının dikkatle incelendiğine vurgu yapan Peskov, telefonla gelen bir sorunun yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü itirifaında bulunarak, “Bu, vatandaşlar tarafından hangi sorunların en keskin şekilde algılandığını analiz etmek için mükemmel bir sosyolojik sınav” diye ekledi.

En merak edilen konu Ukrayna’daki askeri harekat

Rus halkının merak ettiği soruların başında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ukrayna’daki askeri operasyonun gidişatı ve ne zaman sona ereceği yer alırken bu başlığı sağlık, eğitim, konut ve sosyal hizmetler takip ediyor.
Sporcuları siyasetten korumak amacıyla Rusya'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir alternatifinin oluşturulması yönündeki taleplerin de popüler olduğu anlaşılırken, Putin'in doğrudan cevap vereceği soruları kendisinin seçeceği açıklandı.
‘Putin’le Direkt Hat’ ve yıllık basın toplantısı, Rusya Devlet Başkanı için uzun süredir devam eden ve kanıtlanmış halkla iletişim formatı niteliği taşırken, her bir etkinliğin bugüne kadar 18 kez düzenlendiği biliniyor.
İlk direkt hat 2001 yılında gerçekleşirken Putin, aynı yıl yerli ve yabancı gazetecilerin de katılımıyla ilk büyük yıllık basın toplantısını düzenlemişti.
Daha sonra başbakanlık görevine geçmesiyle yıllık basın toplantılarına ara veren Putin, ancak o zaman bile Rus halkıyla en önemli iletişim platformu olan ‘Putin’le Direkt Hat’ geleneğini sürdürdü.
Bununla birlikte 2022 yılında direkt hat ve yıllık basın toplantısının yapılmamasına karar verilmişti.

Direk hattın gündemi Ukrayna ve sosyal güvenceler

Rus halkının en çok merak ettiği soruları telefon hattı, internet ve mektup yoluyla ilettiği ‘Putin’le Direkt Hat’ organizasyonunu yürüten devlet kanalı Rossiya 1, ülkedeki vatandaşlardan Putin'e bir buçuk milyondan fazla soru yöneltildiğini kaydederken, bu soruların yaklaşık 952 bini telefonla, yaklaşık 408 bini SMS ile ve yaklaşık 96 bini de internet sitesi üzerinden alındı.

Geleneksel basın toplantısı

Batılıların Rusya'yı tecrit etme arzusuna rağmen, ülkenin yabancı medyayla diyaloğa hala açık olduğunun altını çizen Peskov, yerli gazetecilerle birlikte bu toplantıya yabancı basın mensuplarının da memnuniyetle davet edildiğini ifade etti.

İstatistikler ve gündem

Rusya Devlet Başkanı Putin’in düzenlediği bir önceki direkt hat, 30 Haziran 2021'de gerçekleşmiş ve 3 saat 40 dakika sürmüştü.
Aynı yılın 23 Aralık'ında neredeyse dört saatlik bir geleneksel basın toplantısı düzenleyen Putin, en uzun direkt hat rekorunu 4 saat 47 dakika ile 2019 yılında kırmıştı.
Rus liderin en uzun yıllık basın toplantısı rekoru ise 4 saat 40 dakika ile 2008 yılında gerçekleşmiş, Putin 100’den fazla gazetecinin sorusunu yanıtlamıştı.
Geleneksel konular arasında sosyal sorunlar ve ekonomik göstergeler yer alıyor, aynı zamanda uluslararası durum da her iki etkinliğin en büyük gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Kiev’deki Maydan olayları ve Kırım’ın demokratik referandumla Rusya topraklarına katıldığı 2014'ten sonra Ukrayna geriliminin her iki etkinlikte de ‘gündemdeki en önemli konu’ niteliğini koruduğu kaydediliyor.
Putin’in bu yıl 18’inci kez düzenlediği yıllık basın toplantısına, Mayıs 2008'den Mayıs 2012'ye kadar başbakan olarak görev yaptığı dönemde ara verilmiş, ancak 2012 yılında altı yıllık dönem için devlet başkanı seçildikten sonra yeniden başlanmıştı.
2022'de ise büyük basın toplantısı yapılmazken, ancak Putin, Kremlin’e yakın bir grup gazeteciyle yıl sonunda bir araya gelerek ülkeyi ilgilendiren en önemli soruları yanıtladığı kısa basın toplantısı düzenlemişti.
En son 2021’de gerçekleşen Putin’le Direkt Hat etkinliği de ayrı formatta toplam 18 kez düzenlenirken Putin, 2001 yılından bu yana devlet başkanı sıfatıyla 15 kez, başbakanlık görevinde ise 4 kez Rus halkıyla canlı yayında bir araya geldi.

Birleşik format ilk değil

Putin, 2020 yılındaki koronavirüs pandemisi kapsamında getirilen kısıtlamalar ve alınan güvenlik önlemleri nedeniyle ‘Putin’le Direkt Hat’ ve yıllık basın toplantısını birlikte düzenleme kararı almıştı.
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