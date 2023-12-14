https://sputniknews.com.tr/20231214/kremlin-sozcusu-peskov-abd-kievin-onlari-aldattigini-anladi-cephede-hicbir-zafer-yok-1078439424.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Kiev’in onları aldattığını anladı, cephede hiçbir zafer yok

Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Kiev’in onları aldattığını anladı, cephede hiçbir zafer yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Kiev’in onları aldattığını ve savaş meydanında hiçbir zaferin olmadığını, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T00:05+0300

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dimitri peskov

ukrayna krizi

kremlin

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abd

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ukrayna krizi

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Peskov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Kiev rejimi, ‘bize yüz milyar dolar verin, savaş alanında zafer bizim olur’ diye söz verdi. Şimdi Amerikalılar, aldatıldığını anlıyor. Savaş alanında hiçbir zafer yok. Hatta Ukrayna ordusu hızla mevzilerini kaybediyor. Bu kaçınılmaz bir süreç” ifadesini kullandı.ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna’ya desteği sürdüreceklerini mantra gibi tekrar etmeye devam ettiğini söyleyen Peskov, “Ama artık bunu mümkün olan sınırlar içerisinde yapacaklarını belirtiyorlar. Gerçekten de Amerikalılar, bu paraları ne için harcadıklarını, sormaya başladılar kendilerine” dedi.Rusya ve Ukrayna'nın askeri ve ekonomik potansiyellerinin karşılanamaz olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Bu yüzden durum ortada. Amerikalılar bu durumda elbette yeni on milyarlarca doları hazır hale getirmeleri gerekip gerekmediği soruyorlar kendilerine” diye konuştu.Beyaz Saray’ın en son Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi için 200 milyon dolar gibi çok mütevazı bir rakamı açıkladığına dikkat çeken Peskov, bunun Kiev rejimini çok zor duruma koyduğunu belirterek, “Ukrayna’ya desteğin nasıl azaldığını büyük ilgiyle izlemeye ve en önemlisi özel askeri harekatımıza devam edeceğiz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/peskov-zelenskiyin-abd-ziyareti-ozel-askeri-harekatin-gidisatini-degistiremeyecek-1078365655.html

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