https://sputniknews.com.tr/20231214/kremlin-sozcusu-peskov-abd-kievin-onlari-aldattigini-anladi-cephede-hicbir-zafer-yok-1078439424.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Kiev’in onları aldattığını anladı, cephede hiçbir zafer yok
Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Kiev’in onları aldattığını anladı, cephede hiçbir zafer yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Kiev’in onları aldattığını ve savaş meydanında hiçbir zaferin olmadığını, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T00:05+0300
2023-12-14T00:05+0300
2023-12-14T00:26+0300
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Peskov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Kiev rejimi, ‘bize yüz milyar dolar verin, savaş alanında zafer bizim olur’ diye söz verdi. Şimdi Amerikalılar, aldatıldığını anlıyor. Savaş alanında hiçbir zafer yok. Hatta Ukrayna ordusu hızla mevzilerini kaybediyor. Bu kaçınılmaz bir süreç” ifadesini kullandı.ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna’ya desteği sürdüreceklerini mantra gibi tekrar etmeye devam ettiğini söyleyen Peskov, “Ama artık bunu mümkün olan sınırlar içerisinde yapacaklarını belirtiyorlar. Gerçekten de Amerikalılar, bu paraları ne için harcadıklarını, sormaya başladılar kendilerine” dedi.Rusya ve Ukrayna'nın askeri ve ekonomik potansiyellerinin karşılanamaz olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Bu yüzden durum ortada. Amerikalılar bu durumda elbette yeni on milyarlarca doları hazır hale getirmeleri gerekip gerekmediği soruyorlar kendilerine” diye konuştu.Beyaz Saray’ın en son Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi için 200 milyon dolar gibi çok mütevazı bir rakamı açıkladığına dikkat çeken Peskov, bunun Kiev rejimini çok zor duruma koyduğunu belirterek, “Ukrayna’ya desteğin nasıl azaldığını büyük ilgiyle izlemeye ve en önemlisi özel askeri harekatımıza devam edeceğiz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/peskov-zelenskiyin-abd-ziyareti-ozel-askeri-harekatin-gidisatini-degistiremeyecek-1078365655.html
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dmitriy peskov, dimitri peskov, kremlin, kremlin, kremlin sarayı, abd, abd, kiev, ukrayna krizi, ukrayna, savaş
dmitriy peskov, dimitri peskov, kremlin, kremlin, kremlin sarayı, abd, abd, kiev, ukrayna krizi, ukrayna, savaş
Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Kiev’in onları aldattığını anladı, cephede hiçbir zafer yok
00:05 14.12.2023 (güncellendi: 00:26 14.12.2023)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Kiev’in onları aldattığını ve savaş meydanında hiçbir zaferin olmadığını, Ukrayna ordusunun hızla mevzilerini kaybettiğini ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu anladığını belirtti.
Peskov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Kiev rejimi, ‘bize yüz milyar dolar verin, savaş alanında zafer bizim olur’ diye söz verdi. Şimdi Amerikalılar, aldatıldığını anlıyor. Savaş alanında hiçbir zafer yok. Hatta Ukrayna ordusu hızla mevzilerini kaybediyor. Bu kaçınılmaz bir süreç” ifadesini kullandı.
ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna’ya desteği sürdüreceklerini mantra gibi tekrar etmeye devam ettiğini söyleyen Peskov, “Ama artık bunu mümkün olan sınırlar içerisinde yapacaklarını belirtiyorlar. Gerçekten de Amerikalılar, bu paraları ne için harcadıklarını, sormaya başladılar kendilerine” dedi.
Rusya ve Ukrayna'nın askeri ve ekonomik potansiyellerinin karşılanamaz olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Bu yüzden durum ortada. Amerikalılar bu durumda elbette yeni on milyarlarca doları hazır hale getirmeleri gerekip gerekmediği soruyorlar kendilerine” diye konuştu.
Beyaz Saray’ın en son Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi için 200 milyon dolar gibi çok mütevazı bir rakamı açıkladığına dikkat çeken Peskov, bunun Kiev rejimini çok zor duruma koyduğunu belirterek, “Ukrayna’ya desteğin nasıl azaldığını büyük ilgiyle izlemeye ve en önemlisi özel askeri harekatımıza devam edeceğiz” diye ekledi.