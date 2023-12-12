https://sputniknews.com.tr/20231212/putin-batinin-attigi-adimlara-ragmen-uluslararasi-arenaya-muzaffer-bir-sekilde-dondu-1078382886.html
‘Putin, Batı'nın attığı adımlara rağmen uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
‘Putin, Batı'nın attığı adımlara rağmen uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
Fransız Le Figaro gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BAE ve Suudi Arabistan ziyaretini, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme çabalarına rağmen... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T20:46+0300
2023-12-12T20:46+0300
2023-12-12T20:46+0300
dünya
vladimir putin
rusya
le figaro
le figaro
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
renaud girard
suudi arabistan
batı
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Renaud Girard imzalı makalede Rus lider Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ve Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme çabalarına rağmen dünya sahnesine muzaffer bir dönüş olarak adlandırıldı.Basra Körfezi'ndeki en güçlü iki petrol monarşisinin 6 Aralık 2023'te Vladimir Putin'e düzenlediği görkemli karşılamanın Batı'yı şaşkına çevirdiğine dikkat çekilen yazıda, “Suudi Arabistan'a ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, inişine izin verilen 4 adet Su-35S avcı bombardıman uçağının eşliğinde geldi” ifadeleri kullanıldı.Girard, Batı yapımı Arap savaş uçaklarının ise sadece gökyüzünü Rus bayrağının renklerine boyamak için pistlerden havalandığını vurguladı.Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasının ardından ABD ve Avrupa Birliği'nin uygulamaya çalıştığı baskılara rağmen Putin'in tedirgin olmadığına dikkat çeken yazar, Rus liderin diplomatik arenaya etkileyici bir şekilde dönme anını sabırla beklediğini vurguladı.Fransız gazeteci, Arap ülkelerin liderlerinin ve vatandaşlarının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini koşulsuz destekleyen ABD'yi giderek daha fazla kınadığı için Rus liderin muzaffer dönüşünün ‘Doğu'nun kapısından’ gerçekleştiğini hatırlattı.Putin önceki hafta Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve ardından Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş, iki ülke liderleri ile temaslarda bulunmuştu. Rus liderin bu ziyareti Batı basınında da geniş yankı bulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231212/putin-yenilenen-rusya-anayasasi-devlete-istikrar-kazandiriyor-1078372799.html
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bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
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vladimir putin, rusya, le figaro, le figaro, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), renaud girard , suudi arabistan, batı, batı, basra körfezi, ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, avrupa birliği, avrupa birliği
vladimir putin, rusya, le figaro, le figaro, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), renaud girard , suudi arabistan, batı, batı, basra körfezi, ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, avrupa birliği, avrupa birliği
‘Putin, Batı'nın attığı adımlara rağmen uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
Fransız Le Figaro gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BAE ve Suudi Arabistan ziyaretini, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme çabalarına rağmen uluslararası arenaya muzaffer bir dönüş olarak nitelendirdi.
Renaud Girard imzalı makalede Rus lider Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ve Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme çabalarına rağmen dünya sahnesine muzaffer bir dönüş olarak adlandırıldı.
Basra Körfezi'ndeki en güçlü iki petrol monarşisinin 6 Aralık 2023'te Vladimir Putin'e düzenlediği görkemli karşılamanın Batı'yı şaşkına çevirdiğine dikkat çekilen yazıda, “Suudi Arabistan'a ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, inişine izin verilen 4 adet Su-35S avcı bombardıman uçağının eşliğinde geldi” ifadeleri kullanıldı.
Girard, Batı yapımı Arap savaş uçaklarının ise sadece gökyüzünü Rus bayrağının renklerine boyamak için pistlerden havalandığını vurguladı.
Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasının ardından ABD ve Avrupa Birliği'nin uygulamaya çalıştığı baskılara rağmen Putin'in tedirgin olmadığına dikkat çeken yazar, Rus liderin diplomatik arenaya etkileyici bir şekilde dönme anını sabırla beklediğini vurguladı.
Fransız gazeteci, Arap ülkelerin liderlerinin ve vatandaşlarının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini koşulsuz destekleyen ABD'yi giderek daha fazla kınadığı için Rus liderin muzaffer dönüşünün ‘Doğu'nun kapısından’ gerçekleştiğini hatırlattı.
Putin önceki hafta Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve ardından Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş, iki ülke liderleri ile temaslarda bulunmuştu. Rus liderin bu ziyareti Batı basınında da geniş yankı bulmuştu.