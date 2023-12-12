https://sputniknews.com.tr/20231212/putin-batinin-attigi-adimlara-ragmen-uluslararasi-arenaya-muzaffer-bir-sekilde-dondu-1078382886.html

‘Putin, Batı'nın attığı adımlara rağmen uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’

‘Putin, Batı'nın attığı adımlara rağmen uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’

Fransız Le Figaro gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BAE ve Suudi Arabistan ziyaretini, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme çabalarına rağmen... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T20:46+0300

2023-12-12T20:46+0300

2023-12-12T20:46+0300

dünya

vladimir putin

rusya

le figaro

le figaro

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

renaud girard

suudi arabistan

batı

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Renaud Girard imzalı makalede Rus lider Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ve Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme çabalarına rağmen dünya sahnesine muzaffer bir dönüş olarak adlandırıldı.Basra Körfezi'ndeki en güçlü iki petrol monarşisinin 6 Aralık 2023'te Vladimir Putin'e düzenlediği görkemli karşılamanın Batı'yı şaşkına çevirdiğine dikkat çekilen yazıda, “Suudi Arabistan'a ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, inişine izin verilen 4 adet Su-35S avcı bombardıman uçağının eşliğinde geldi” ifadeleri kullanıldı.Girard, Batı yapımı Arap savaş uçaklarının ise sadece gökyüzünü Rus bayrağının renklerine boyamak için pistlerden havalandığını vurguladı.Ukrayna'daki özel operasyonun başlamasının ardından ABD ve Avrupa Birliği'nin uygulamaya çalıştığı baskılara rağmen Putin'in tedirgin olmadığına dikkat çeken yazar, Rus liderin diplomatik arenaya etkileyici bir şekilde dönme anını sabırla beklediğini vurguladı.Fransız gazeteci, Arap ülkelerin liderlerinin ve vatandaşlarının İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini koşulsuz destekleyen ABD'yi giderek daha fazla kınadığı için Rus liderin muzaffer dönüşünün ‘Doğu'nun kapısından’ gerçekleştiğini hatırlattı.Putin önceki hafta Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve ardından Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş, iki ülke liderleri ile temaslarda bulunmuştu. Rus liderin bu ziyareti Batı basınında da geniş yankı bulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/putin-yenilenen-rusya-anayasasi-devlete-istikrar-kazandiriyor-1078372799.html

rusya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

batı

basra körfezi

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abd

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