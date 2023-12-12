https://sputniknews.com.tr/20231212/putin-yenilenen-rusya-anayasasi-devlete-istikrar-kazandiriyor-1078372799.html
Putin: Yenilenen Rusya Anayasası, devlete istikrar kazandırıyor
Putin: Yenilenen Rusya Anayasası, devlete istikrar kazandırıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2020 yılında yapılan referandum sonucunda Rusya Anayasası'nda kabul edilen yeni düzenlemelerin devlete istikrar... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T16:51+0300
2023-12-12T16:51+0300
2023-12-12T16:51+0300
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Bugün Rusya'da 12 Aralık Anayasa Günü ve Rusya Anayasası'nın kabulünün 30. yıldönümü kutlanırken Putin, bu özel günde Anayasa Mahkemesi'nin hakimleriyle bir araya geldi.Rusya lideri, toplantıda yaptığı konuşmada birkaç yıl önce, yeni koşullar altında, hem iç hem de dış politikada hızla değişen durumla bağlantılı olarak gerekli görülen anayasa değişikliklerinin kabul edildiğini hatırlatarak "Değişiklikler, önemliydi ve önem arz etmeye devam ediyor. Bu değişiklikler geleneksel değerlerimizi, nesillerin tarihsel sürekliliğini doğrulamayı amaçlayan vektörün güçlendirilmesiyle ilişkili olup sosyal nitelikteki diğer bazı konuları kapsadı" dedi.Putin, tüm bu hususların Rusya Anayasası'nın çalıştığını, yaşadığını, devlete yardım ettiğini, istikrar kazandırdığını, insanlara yardımcı olduğunu, buna karşılık insanların da haklarını korumak için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu gösterdiğini ifade etti.Batı'nın Rusya Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenen uluslararası etkinliklere katılmamasını eleştiren Putin, "Onların kendi sorunları var. Onları halletiklerinde, onlar da olacaktır. Yeniden katılmaya başlayacaklarından eminim" dedi. Rusya Devlet Başkanı, Rusya Anayasa Mahkemesi'nin uluslararası etkinliklere, konferanslara yeniden başlamasından mutluluk duyduğunu söyleyerek mahkemenin otoritesinin yüksek düzeyde tutulması için elinden geleni yapma sözü verdi.Putin, bu özel gün vesilesiyle Rusya halkını kutladığını da dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/rusyada-2024-devlet-baskanligi-secimlerinin-tarihi-belli-oldu-1078164613.html
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rusya, vladimir putin, anayasa, kremlin, moskova
rusya, vladimir putin, anayasa, kremlin, moskova
Putin: Yenilenen Rusya Anayasası, devlete istikrar kazandırıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2020 yılında yapılan referandum sonucunda Rusya Anayasası'nda kabul edilen yeni düzenlemelerin devlete istikrar kazandırdığını ve insanlara yardımcı olduğunu vurguladı.
Bugün Rusya'da 12 Aralık Anayasa Günü ve Rusya Anayasası'nın kabulünün 30. yıldönümü kutlanırken Putin, bu özel günde Anayasa Mahkemesi'nin hakimleriyle bir araya geldi.
Rusya lideri, toplantıda yaptığı konuşmada birkaç yıl önce, yeni koşullar altında, hem iç hem de dış politikada hızla değişen durumla bağlantılı olarak gerekli görülen anayasa değişikliklerinin kabul edildiğini hatırlatarak "Değişiklikler, önemliydi ve önem arz etmeye devam ediyor. Bu değişiklikler geleneksel değerlerimizi, nesillerin tarihsel sürekliliğini doğrulamayı amaçlayan vektörün güçlendirilmesiyle ilişkili olup sosyal nitelikteki diğer bazı konuları kapsadı" dedi.
Putin, tüm bu hususların Rusya Anayasası'nın çalıştığını, yaşadığını, devlete yardım ettiğini, istikrar kazandırdığını, insanlara yardımcı olduğunu, buna karşılık insanların da haklarını korumak için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu gösterdiğini ifade etti.
Batı'nın Rusya Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenen uluslararası etkinliklere katılmamasını eleştiren Putin, "Onların kendi sorunları var. Onları halletiklerinde, onlar da olacaktır. Yeniden katılmaya başlayacaklarından eminim" dedi.
Rusya Devlet Başkanı, Rusya Anayasa Mahkemesi'nin uluslararası etkinliklere, konferanslara yeniden başlamasından mutluluk duyduğunu söyleyerek mahkemenin otoritesinin yüksek düzeyde tutulması için elinden geleni yapma sözü verdi.
Putin, bu özel gün vesilesiyle Rusya halkını kutladığını da dile getirdi.