https://sputniknews.com.tr/20231213/rusya-ve-dunyada-tum-gozler-putinin-yarinki-konusmasinda-1078432941.html

Rusya ve dünyada tüm gözler Putin'in yarınki konuşmasında

Rusya ve dünyada tüm gözler Putin'in yarınki konuşmasında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yılın son ayı içerisinde düzenlediği ve Rus halkıyla birlikte tüm dünyayı en çok ilgilendiren soruları yanıtladığı... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T17:30+0300

2023-12-13T17:30+0300

2023-12-13T17:30+0300

dünya

rusya

vladimir putin

putin ile direkt hat

moskova

basın toplantısı

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Yerli ve yabancı gazetecilerin soru sorabildiği geleneksel yıllık basın toplantısı, ülkenin farklı şehirlerinde kamera karşısında canlı olarak merak ettiği soruyu devlet başkanına yönlendirdiği video konferans formatına sahip direkt hat ile birleştirilirken, bu da yalnızca gazetecilerin değil sıradan vatandaşların da aynı anda devlet başkanına soru sorabileceği anlamına geliyor.Rus vatandaşlarını ilgilendiren sosyal konuların ağırlıklı olarak işlendiği direkt hattın organizatörlüğünü yürüten devlet kanalı Rossiya 1 TV, ülkedeki vatandaşlardan Putin'e bir buçuk milyondan fazla soru yöneltildiğini kaydederken, bu soruların yaklaşık 952 bini telefonla, yaklaşık 408 bini SMS ile ve yaklaşık 96 bini de internet sitesi üzerinden alındı.Putin soruları kendisi seçecekVatandaşları en çok ilgilendiren soruların başında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ukrayna’daki askeri operasyonun gidişatı ve ne zaman sona ereceği yer alırken, bu başlığı sağlık, eğitim, konut ve sosyal hizmetler takip ediyor.Sporcuları siyasetten korumak amacıyla Rusya'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir alternatifinin oluşturulması yönündeki taleplerin de popüler olduğu anlaşılırken, Putin'in doğrudan cevap vereceği soruları kendisinin seçeceğini açıklandı.Gazetecilere bu yılki etkinlik hakkında bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "14 Aralık'ta Vladimir Putin yılın sonuçlarını derleyecek. Bu, önceden olduğu gibi televizyon kanallarında yayınlanacak bir program olacak. Hem Direkt Hat hem de yıllık basın toplantısı birleştirilmiş formatta gerçekleştirilecek" dedi.Programa hem Rus hem de yabancı gazetecileri davet edeceklerini belirten Peskov, "Bunun için özel olarak kurulacak stüdyoda gazeteciler oturacak. Rusya'nın tamamından Rus bölgesel gazeteciler, federal gazeteciler ile Moskova'da akredite olan ve Moskova'da çalışmaya devam eden yabancı gazeteciler olacak" bilgisini paylaştı.2023 yılında Ukrayna'ya askeri operasyonun başlamasından bu yana ilk kez ortak bir şekilde direkt hat ve basın toplantısı düzenlenecek olan Kremlin, daha önce pandemi yılı olarak tabir edilen 2020’de iki büyük etkinliği video konferans yoluyla birleştirmişti.2020 yılında pandemi nedeniyle gazetecilerle düzenlenen yıllık basın toplantısını direkt hatla birleştiren Kremlin, bu etkinlikte video konferans teknolojisiyle soruların sadece gazeteciler tarafından değil sıradan vatandaşlar tarafından da alındığını hatırlattı.O yılki etkinlikte Putin'e 68 soru sorulmuş, program 4 saat 29 dakika sürmüştü.Geleneksel formattaki son büyük yıllık basın toplantısı 23 Aralık 2021'de gerçekleşirken, Putin, üç saat 56 dakika içinde 55 soruyu yanıtlamıştı.2022'de Putin’le direkt hat etkinliği yapılmamış, bu etkinlik en son 30 Haziran 2021'de çevrimiçi olarak gerçekleşmişti.Rus lider, bu programda pandemi ile mücadelenin yanı sıra artan fiyatlara karşı alınan tedbirlere odaklanmıştı.Rus lider, toplamda alınan 2 milyon 200 bin soru ve talebin neredeyse 70'ine yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231130/putinin-direkt-hat-programi-ve-yillik-basin-toplantisi-14-aralikta-1077947307.html

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