https://sputniknews.com.tr/20231130/putinin-direkt-hat-programi-ve-yillik-basin-toplantisi-14-aralikta-1077947307.html
Putin'in Direkt Hat programı ve yıllık basın toplantısı 14 Aralık'ta
Putin'in Direkt Hat programı ve yıllık basın toplantısı 14 Aralık'ta
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin'in bu yılki Direkt Hat programı ile yıllık basın toplantısını 14 Aralık'ta düzenleyeceğini açıkladı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T12:39+0300
2023-11-30T12:39+0300
2023-11-30T12:39+0300
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putin ile direkt hat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Direkt Hat programı ile yıllık büyük basın toplantısını bu sene ilk kez birlikte gerçekleştirecek. Yeni formatın adı 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' olacak.Gazetecilere bu yılki etkinlik hakkında bilgi veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "14 Aralık'ta Vladimir Putin yılın sonuçlarını derleyecek. Bu, önceden olduğu gibi televizyon kanallarında yayınlanacak bir program olacak. Hem Direkt Hat hem de yıllık basın toplantısı birleştirilmiş formatta gerçekleştirilecek" dedi.Programa hem Rus hem de yabancı gazetecileri davet edeceklerini belirten Peskov, "Bunun için özel olarak kurulacak stüdyoda gazeteciler oturacak. Rusya'nın tamamından Rus bölgesel gazeteciler, federal gazeteciler ile Moskova'da akredite olan ve Moskova'da çalışmaya devam eden yabancı gazeteciler olacak" bilgisini paylaştı.İlki Nisan 2001'de düzenlenen Direkt Hat programında Putin'e yöneltilecek sorular internet veya telefon üzerinden aktarılıyor. Rus lidere ülkedeki ekonomi, sağlık, eğitim ve önemli siyasi konulardan sorular geliyor.Yıllık basın toplantısında ise Putin, Rus ve yabancı gazetecilerden sorular alarak ulusal ve uluslararası gündemle ilgili güncel durumlara ilişkin görüşlerini paylaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/putin-sadece-rusyanin-degil-tum-dunyanin-ozgurlugu-icin-savasiyoruz-1077876739.html
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rusya, vladimir putin, putin ile direkt hat, moskova, kremlin
rusya, vladimir putin, putin ile direkt hat, moskova, kremlin
Putin'in Direkt Hat programı ve yıllık basın toplantısı 14 Aralık'ta
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin'in bu yılki Direkt Hat programı ile yıllık basın toplantısını 14 Aralık'ta düzenleyeceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Direkt Hat programı ile yıllık büyük basın toplantısını bu sene ilk kez birlikte gerçekleştirecek. Yeni formatın adı 'Vladimir Putin'le Yılın Sonuçları' olacak.
Gazetecilere bu yılki etkinlik hakkında bilgi veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "14 Aralık'ta Vladimir Putin yılın sonuçlarını derleyecek. Bu, önceden olduğu gibi televizyon kanallarında yayınlanacak bir program olacak. Hem Direkt Hat hem de yıllık basın toplantısı birleştirilmiş formatta gerçekleştirilecek" dedi.
Programa hem Rus hem de yabancı gazetecileri davet edeceklerini belirten Peskov, "Bunun için özel olarak kurulacak stüdyoda gazeteciler oturacak. Rusya'nın tamamından Rus bölgesel gazeteciler, federal gazeteciler ile Moskova'da akredite olan ve Moskova'da çalışmaya devam eden yabancı gazeteciler olacak" bilgisini paylaştı.
İlki Nisan 2001'de düzenlenen Direkt Hat programında Putin'e yöneltilecek sorular internet veya telefon üzerinden aktarılıyor. Rus lidere ülkedeki ekonomi, sağlık, eğitim ve önemli siyasi konulardan sorular geliyor.
Yıllık basın toplantısında ise Putin, Rus ve yabancı gazetecilerden sorular alarak ulusal ve uluslararası gündemle ilgili güncel durumlara ilişkin görüşlerini paylaşıyor.