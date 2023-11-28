https://sputniknews.com.tr/20231128/putin-sadece-rusyanin-degil-tum-dunyanin-ozgurlugu-icin-savasiyoruz-1077876739.html

Putin: Sadece Rusya'nın değil, tüm dünyanın özgürlüğü için savaşıyoruz

Putin: Sadece Rusya'nın değil, tüm dünyanın özgürlüğü için savaşıyoruz

Rusya lideri Putin, Dünya Rusları Halk Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Rusya’nın tüm dünyanın özgürlüğü için savaştığını söyledi. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T17:11+0300

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dünya

vladimir putin

çok kutuplu dünya

rusya

abd

abd hegemonyası

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, adil bir dünya düzeni yaratıldığının altını çizerken, ülkesinin bu mücadelenin ön cephesinde yer aldığını belirttiği konuşmasında, “Tek bir hegemonun diktatörlüğünün yıprandığını açıkça görüyoruz. Kargaşaya sürükleniyor ve etrafındakiler için daha da tehlikeli hale geliyorlar. Bu zaten açık bir şekilde görülüyor. Tüm dünya çoğunluğu adil dünya düzenine doğru giderken, bu düzenin oluşmasında ön saflarda yer alan Rusya’dır” ifadelerini kullandı.“Egemen, güçlü bir Rusya olmadan kalıcı, istikrarlı bir dünya düzeni mümkün değildir” diyen Putin, aynı zamanda Rusya’nın nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu bildiğine dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20231127/putin-hakimiyete-aliskin-bir-grup-ulke-dogrudan-santaj-yapiyor-1077822030.html

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vladimir putin, çok kutuplu dünya, rusya, abd, abd hegemonyası