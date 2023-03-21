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https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-siden-stratejik-isbirliginin-derinlestirilmesine-dair-ortak-bildiri-1068578043.html
Putin ve Şi'den stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri
Putin ve Şi'den stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T18:35+0300
2023-03-21T18:42+0300
vladimir putin
şi cinping
son dakika
dünya
ortak bildiri
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Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin Kremlin Sarayı'nda 3 saatten fazla süren görüşmesi sona erdi.Liderler, görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri ile ekonomik işbirliğinin temel alanlarına yönelik 2030 kalkınma planına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-si-resmi-gorusme-icin-bir-araya-geldi-1068564495.html
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vladimir putin, şi cinping, son dakika, ortak bildiri
vladimir putin, şi cinping, son dakika, ortak bildiri

Putin ve Şi'den stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri

18:35 21.03.2023 (güncellendi: 18:42 21.03.2023)
© Sputnik / Aleksey Maişev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Aleksey Maişev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzaladı.
Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin Kremlin Sarayı'nda 3 saatten fazla süren görüşmesi sona erdi.

Liderler, görüşmenin sonunda kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiri ile ekonomik işbirliğinin temel alanlarına yönelik 2030 kalkınma planına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
DÜNYA
Putin ve Şi resmi görüşme için bir araya geldi
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