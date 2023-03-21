https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-si-resmi-gorusme-icin-bir-araya-geldi-1068564495.html

Putin ve Şi resmi görüşme için bir araya geldi

Putin ve Şi resmi görüşme için bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki resmi görüşme, Büyük Kremlin Sarayı'nın Georgiyevskiy Salonu'nda düzenlenen... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T15:24+0300

2023-03-21T15:24+0300

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Çin lideri Şi, Büyük Kremlin Sarayı'nın ana girişine geldi ve her iki yanında tören kıtası bulunan ana merdivenden ikinci kata çıktı. Putin ve Şi selamlaştıktan sonra orkestra Rusya ve Çin milli marşlarını çaldı. Salonda her iki ülke heyetlerinden temsilciler hazır bulundu. Daha sonra liderler, Yekaterina Salonu'na geçerek dar kapsamda görüşmeye başladı.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, dün Şi'yle yaptıkları 4.5 saatlik gayri resmi toplantıda uluslararası gündemdeki konuları ve ikili ilişkileri istişare etme fırsatı bulduklarını söyledi.

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rusya, çin, şi cinping, vladimir putin