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https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-si-resmi-gorusme-icin-bir-araya-geldi-1068564495.html
Putin ve Şi resmi görüşme için bir araya geldi
Putin ve Şi resmi görüşme için bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki resmi görüşme, Büyük Kremlin Sarayı'nın Georgiyevskiy Salonu'nda düzenlenen... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:24+0300
2023-03-21T15:39+0300
dünya
rusya
çin
şi cinping
vladimir putin
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Çin lideri Şi, Büyük Kremlin Sarayı'nın ana girişine geldi ve her iki yanında tören kıtası bulunan ana merdivenden ikinci kata çıktı. Putin ve Şi selamlaştıktan sonra orkestra Rusya ve Çin milli marşlarını çaldı. Salonda her iki ülke heyetlerinden temsilciler hazır bulundu. Daha sonra liderler, Yekaterina Salonu'na geçerek dar kapsamda görüşmeye başladı.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, dün Şi'yle yaptıkları 4.5 saatlik gayri resmi toplantıda uluslararası gündemdeki konuları ve ikili ilişkileri istişare etme fırsatı bulduklarını söyledi.
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rusya, çin, şi cinping, vladimir putin
rusya, çin, şi cinping, vladimir putin

Putin ve Şi resmi görüşme için bir araya geldi

15:24 21.03.2023 (güncellendi: 15:39 21.03.2023)
© SputnikŞi Cinping- Vladimir Putin
Şi Cinping- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki resmi görüşme, Büyük Kremlin Sarayı'nın Georgiyevskiy Salonu'nda düzenlenen resmi karşılama töreniyle başladı.
Çin lideri Şi, Büyük Kremlin Sarayı'nın ana girişine geldi ve her iki yanında tören kıtası bulunan ana merdivenden ikinci kata çıktı.
Putin ve Şi selamlaştıktan sonra orkestra Rusya ve Çin milli marşlarını çaldı. Salonda her iki ülke heyetlerinden temsilciler hazır bulundu.
Daha sonra liderler, Yekaterina Salonu'na geçerek dar kapsamda görüşmeye başladı.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, dün Şi'yle yaptıkları 4.5 saatlik gayri resmi toplantıda uluslararası gündemdeki konuları ve ikili ilişkileri istişare etme fırsatı bulduklarını söyledi.
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