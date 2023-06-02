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https://sputniknews.com.tr/20230602/brics-disisleri-bakanlari-toplantisi-cape-townda-basladi-1071928347.html
BRICS dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı
BRICS dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı
Ekonominin yükselen güçleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı içeren BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:57+0300
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ekonomi
brics
güney afrika
sergey lavrov
cape town
dışişleri bakanı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un bir dizi toplantı ve ikili görüşme gerçekleştireceği BRICS dışişleri bakanları toplantısı Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da başladı.BRICS dışişleri bakanları toplantısı için Cape Town’a giden Lavrov, dün Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230602/brics-disisleri-bakanlari-cape-townda-toplandi-1071912049.html
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brics, güney afrika, sergey lavrov, cape town, dışişleri bakanı
brics, güney afrika, sergey lavrov, cape town, dışişleri bakanı

BRICS dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı

12:57 02.06.2023
© Sputnik / МИД РФ / Multimedya arşivine gidinBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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Ekonominin yükselen güçleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı içeren BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı. Söz konusu toplantı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bir dizi ikili görüşme de yapması bekleniyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un bir dizi toplantı ve ikili görüşme gerçekleştireceği BRICS dışişleri bakanları toplantısı Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da başladı.
BRICS dışişleri bakanları toplantısı için Cape Town’a giden Lavrov, dün Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.
BRICS ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
DÜNYA
BRICS dışişleri bakanları Cape Town'da toplandı
03:23
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