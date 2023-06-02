https://sputniknews.com.tr/20230602/brics-disisleri-bakanlari-toplantisi-cape-townda-basladi-1071928347.html

BRICS dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı

BRICS dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı

Ekonominin yükselen güçleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı içeren BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı Cape Town’da başladı... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T12:57+0300

2023-06-02T12:57+0300

2023-06-02T12:57+0300

ekonomi

brics

güney afrika

sergey lavrov

cape town

dışişleri bakanı

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un bir dizi toplantı ve ikili görüşme gerçekleştireceği BRICS dışişleri bakanları toplantısı Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da başladı.BRICS dışişleri bakanları toplantısı için Cape Town’a giden Lavrov, dün Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230602/brics-disisleri-bakanlari-cape-townda-toplandi-1071912049.html

güney afrika

cape town

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brics, güney afrika, sergey lavrov, cape town, dışişleri bakanı