https://sputniknews.com.tr/20231206/italya-kusak-ve-yol-girisiminden-cekildi-1078150343.html
İtalya, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekildi
İtalya, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekildi
İtalya’nın, modern İpek Yolu olarak anılan Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekildiğini Çin’in Roma Büyükelçiliği'ne gönderilen resmi bir mektupla ilettiği... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:56+0300
2023-12-06T17:56+0300
2023-12-06T17:56+0300
dünya
italya
giorgia meloni
kuşak ve yol
kuşak ve yol girişimi
çin
antonio tajani
giuseppe conte
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İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Çin’in tarihi İpek Yolu üzerinde ticareti büyük projelerle yeniden canlandırma projesi olarak bilinen Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilmek üzere resmi bildirimini 3 gün önce Çin’in Roma Büyükelçiliğine resmi nota ile iletti.Söz konusu notada, İtalya'nın bu girişimdeki varlığının süresini uzatmayacağını Çin'e aktardığı belirtildi.Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, "İpek Yolu, bizim önceliğimiz değil, istenilen etkileri yaratmadığını gördük. Buna dahil olmayanlar, daha iyi sonuçlar aldı" ifadelerini kullandı.İtalya, Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği 1. Conte Hükümeti döneminde Mart 2019'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Roma'da imzalanan mutabakat zaptıyla Kuşak ve Yol Girişimi'ne dahil olmuştu. Bununla İtalya, Kuşak ve Yol Girişimi'ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülkeydi.İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen Giorgia Meloni, Eylül 2022'deki seçimlerden önceki kampanya döneminde İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nde olmasını 'hata' olarak nitelendirmiş ve Meloni ve kabinesindeki bakanlar, İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki varlığını sorgulayan açıklamalarda bulunmuş ve İtalya'nın bu girişime dahil olarak beklediğini alamadığını öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230509/italya-cinin-kusak-ve-yol-projesinden-cikmayi-planliyor-1070864773.html
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italya, giorgia meloni, kuşak ve yol, kuşak ve yol girişimi, çin, antonio tajani, giuseppe conte
italya, giorgia meloni, kuşak ve yol, kuşak ve yol girişimi, çin, antonio tajani, giuseppe conte
İtalya, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekildi
İtalya’nın, modern İpek Yolu olarak anılan Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekildiğini Çin’in Roma Büyükelçiliği'ne gönderilen resmi bir mektupla ilettiği bildirildi.
İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Çin’in tarihi İpek Yolu üzerinde ticareti büyük projelerle yeniden canlandırma projesi olarak bilinen Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilmek üzere resmi bildirimini 3 gün önce Çin’in Roma Büyükelçiliğine resmi nota ile iletti.
Söz konusu notada, İtalya'nın bu girişimdeki varlığının süresini uzatmayacağını Çin'e aktardığı belirtildi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, "İpek Yolu, bizim önceliğimiz değil, istenilen etkileri yaratmadığını gördük. Buna dahil olmayanlar, daha iyi sonuçlar aldı" ifadelerini kullandı.
İtalya, Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği 1. Conte Hükümeti döneminde Mart 2019'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Roma'da imzalanan mutabakat zaptıyla Kuşak ve Yol Girişimi'ne dahil olmuştu. Bununla İtalya, Kuşak ve Yol Girişimi'ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülkeydi.
İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen Giorgia Meloni, Eylül 2022'deki seçimlerden önceki kampanya döneminde İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nde olmasını 'hata' olarak nitelendirmiş ve Meloni ve kabinesindeki bakanlar, İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki varlığını sorgulayan açıklamalarda bulunmuş ve İtalya'nın bu girişime dahil olarak beklediğini alamadığını öne sürmüştü.