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Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi Kremlin'de başladı
Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi Kremlin'de başladı
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T14:52+0300
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dünya
avrasya ekonomik birliği
rusya
zirve
vladimir putin
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Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinin basına açık kısmında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEB kapsamındaki işbirliğinin son derece başarılı ilerlediğini söyledi.Rusya'nın tüm AEB ülkeleriyle yürütülen yakın işbirliğini değerli bulduğunu kaydeden Putin, işbirliğinin karşılıklı fayda, saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerine inşa edildiğini vurguladı.AEB'de ülkeleri arasında en fazla faydayı Ermenistan'ın gördüğünü anlatan Putin, zira birlik içinde en yüksek ekonomik büyümenin bu ülkede kaydedildiğini, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu rakamı yüzde 12.1 olarak açıkladığını belirtti.AEB zirvesine Rusya lideri Putin'in yanı sıra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Başkanı Mihail Myasnikoviç katılıyor.1 Ocak 2015'te kurulan AEB'de Moldova, Özbekistan ve Küba gözlemci ülke statüsünde yer alıyor.
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avrasya ekonomik birliği, rusya, zirve, vladimir putin

Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi Kremlin'de başladı

14:52 25.05.2023 (güncellendi: 15:06 25.05.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinAvrasya Ekonomik Birliği zirvesi
Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / POOL
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Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinin basına açık kısmında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEB kapsamındaki işbirliğinin son derece başarılı ilerlediğini söyledi.

Rusya'nın tüm AEB ülkeleriyle yürütülen yakın işbirliğini değerli bulduğunu kaydeden Putin, işbirliğinin karşılıklı fayda, saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerine inşa edildiğini vurguladı.
AEB'de ülkeleri arasında en fazla faydayı Ermenistan'ın gördüğünü anlatan Putin, zira birlik içinde en yüksek ekonomik büyümenin bu ülkede kaydedildiğini, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu rakamı yüzde 12.1 olarak açıkladığını belirtti.

AEB zirvesine Rusya lideri Putin'in yanı sıra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Başkanı Mihail Myasnikoviç katılıyor.

1 Ocak 2015'te kurulan AEB'de Moldova, Özbekistan ve Küba gözlemci ülke statüsünde yer alıyor.
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