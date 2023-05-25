https://sputniknews.com.tr/20230525/avrasya-ekonomik-birligi-zirvesi-kremlinde-basladi-1071563615.html

Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi Kremlin'de başladı

Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi Kremlin'de başladı

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T14:52+0300

2023-05-25T14:52+0300

2023-05-25T15:06+0300

dünya

avrasya ekonomik birliği

rusya

zirve

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/19/1071563690_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_16d06771679431c0a9450405a3a682c9.jpg

Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinin basına açık kısmında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEB kapsamındaki işbirliğinin son derece başarılı ilerlediğini söyledi.Rusya'nın tüm AEB ülkeleriyle yürütülen yakın işbirliğini değerli bulduğunu kaydeden Putin, işbirliğinin karşılıklı fayda, saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerine inşa edildiğini vurguladı.AEB'de ülkeleri arasında en fazla faydayı Ermenistan'ın gördüğünü anlatan Putin, zira birlik içinde en yüksek ekonomik büyümenin bu ülkede kaydedildiğini, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu rakamı yüzde 12.1 olarak açıkladığını belirtti.AEB zirvesine Rusya lideri Putin'in yanı sıra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Başkanı Mihail Myasnikoviç katılıyor.1 Ocak 2015'te kurulan AEB'de Moldova, Özbekistan ve Küba gözlemci ülke statüsünde yer alıyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrasya ekonomik birliği, rusya, zirve, vladimir putin