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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/kremlin-putin-wagner-lideri-prigojin-ile-ilgili-durumdan-haberdar--1072806374.html
Kremlin: Putin, Wagner lideri Prigojin ile ilgili durumdan haberdar
Kremlin: Putin, Wagner lideri Prigojin ile ilgili durumdan haberdar
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in durumundan haberdar olduğunu ve... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:57+0300
2023-06-23T23:02+0300
kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
yevgeniy prigojin
wagner grubu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeniy Prigojin ile ilgili basında çıkan haberlere dair bilgilendirmede bulundu.Basın mensuplarına konuşan Peskov, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.Günün erken saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Wagner'e ait kamplara hava saldırısı düzenlediğine sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html
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kremlin, dmitriy peskov, yevgeniy prigojin, wagner grubu
kremlin, dmitriy peskov, yevgeniy prigojin, wagner grubu

Kremlin: Putin, Wagner lideri Prigojin ile ilgili durumdan haberdar

22:57 23.06.2023 (güncellendi: 23:02 23.06.2023)
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Vagner - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in durumundan haberdar olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeniy Prigojin ile ilgili basında çıkan haberlere dair bilgilendirmede bulundu.
Basın mensuplarına konuşan Peskov, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.
Günün erken saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Wagner'e ait kamplara hava saldırısı düzenlediğine sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.
Vagner Grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı
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