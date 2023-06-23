https://sputniknews.com.tr/20230623/kremlin-putin-wagner-lideri-prigojin-ile-ilgili-durumdan-haberdar--1072806374.html

Kremlin: Putin, Wagner lideri Prigojin ile ilgili durumdan haberdar

Kremlin: Putin, Wagner lideri Prigojin ile ilgili durumdan haberdar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri şirket Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in durumundan haberdar olduğunu ve... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T22:57+0300

2023-06-23T22:57+0300

2023-06-23T23:02+0300

kremlin

ukrayna krizi

dmitriy peskov

yevgeniy prigojin

wagner grubu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeniy Prigojin ile ilgili basında çıkan haberlere dair bilgilendirmede bulundu.Basın mensuplarına konuşan Peskov, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.Günün erken saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Wagner'e ait kamplara hava saldırısı düzenlediğine sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html

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kremlin, dmitriy peskov, yevgeniy prigojin, wagner grubu