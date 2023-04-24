https://sputniknews.com.tr/20230424/abd-eski-peru-devlet-baskani-toledoyu-iade-etti-1070093159.html
ABD eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu iade etti
ABD eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu iade etti
ABD yolsuzlukla suçlanan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu iade etti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T04:22+0300
2023-04-24T04:22+0300
2023-04-24T04:27+0300
dünya
alejandro toledo
peru
abd
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ABD, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo’yu ülkesine iade etti. Toledo, polis gözetiminde başkent Lima’da bulunan Barbadillo Cezaevi’ne getirildi.Peru'da 2001-2006 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.Eski Peru Devlet Başkanı 2006 yılından bu yana ABD'de yaşıyordu.Peru tarafından iadesinin istenmesinin ardından 2019'da ABD'de tutuklanan Toledo'nun cezası 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle ev hapsin olarak devam etmişti.Alejandro Toledo hakkında Peru'da 20 yıl hapis cezası istemiyle açılmış bir dava bulunuyor.
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alejandro toledo, peru, abd
alejandro toledo, peru, abd
ABD eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu iade etti
04:22 24.04.2023 (güncellendi: 04:27 24.04.2023) Abone ol
ABD yolsuzlukla suçlanan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu iade etti.
ABD, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo’yu ülkesine iade etti.
Toledo, polis gözetiminde başkent Lima’da bulunan Barbadillo Cezaevi’ne getirildi.
Peru'da 2001-2006 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.
Eski Peru Devlet Başkanı 2006 yılından bu yana ABD'de yaşıyordu.
Peru tarafından iadesinin istenmesinin ardından 2019'da ABD'de tutuklanan Toledo'nun cezası 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle ev hapsin olarak devam etmişti.
Alejandro Toledo hakkında Peru'da 20 yıl hapis cezası istemiyle açılmış bir dava bulunuyor.