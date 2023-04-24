https://sputniknews.com.tr/20230424/abd-eski-peru-devlet-baskani-toledoyu-iade-etti-1070093159.html

ABD eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu iade etti

ABD eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu iade etti

ABD yolsuzlukla suçlanan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu iade etti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T04:22+0300

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dünya

alejandro toledo

peru

abd

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ABD, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo’yu ülkesine iade etti. Toledo, polis gözetiminde başkent Lima’da bulunan Barbadillo Cezaevi’ne getirildi.Peru'da 2001-2006 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.Eski Peru Devlet Başkanı 2006 yılından bu yana ABD'de yaşıyordu.Peru tarafından iadesinin istenmesinin ardından 2019'da ABD'de tutuklanan Toledo'nun cezası 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle ev hapsin olarak devam etmişti.Alejandro Toledo hakkında Peru'da 20 yıl hapis cezası istemiyle açılmış bir dava bulunuyor.

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alejandro toledo, peru, abd