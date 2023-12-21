https://sputniknews.com.tr/20231221/pragda-bir-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1078693653.html
Prag'da bir okula silahlı saldırı: 'Ölü ve yaralılar var'
Prag'da bir okula silahlı saldırı: 'Ölü ve yaralılar var'
Prag'ın merkezinde bir okula ateş açıldığı belirtilirken olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T18:05+0300
2023-12-21T18:05+0300
2023-12-21T18:28+0300
dünya
çekya
prag
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074476272_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_eadb231be14115cfa8ff2ac0db992799.png
Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Charles Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesi'nde silahlı bir saldırı düzenlendi. Çekya polisinin yaptığının altığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:Olay yerine polis tarafından müdahale edildiği belirtilirken saldırının gerçekleştirildiği bölgenin çevresi tamamen kapatıldı.İlk bilgilere göre olay yerinde en az dört ölü ve onlarca yaralı var.İçişleri Bakanı Vit Rakusan olay yerinde, "Vatandaşları olay yerine yaklaşmamaya çağırıyorum. Halkı rahatlatmak istiyorum, saldırgan etkisiz hale getirildi. Teyit edilmiş başka bir saldırgan yok" açıklamasında bulundu.Çekya polisinin X hesabı üzerinde yaptığı açıklamada saldırganın öldüğü belirtildi.Prag Belediye Başkanı Bohuslav Svoboda'ya göre saldırgan binadan düşerek öldü. Ancak doğrulanmamış ifadelere göre saldırganın önce kendini vurduğunu öne sürüldü. Saldırganın nasıl öldüğüne ilişkin polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.Polis müdahalesi halen devam ettiği belirtilirken vatandaşlardan yakın çevrede kalmamalarını ve evden çıkmamaları rica edildi. İ
https://sputniknews.com.tr/20231202/cekya-savunma-bakani-ukraynaya-daha-fazla-yardim-gondermemiz-imkansiz-1078008316.html
çekya
prag
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074476272_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_f6833a4b70d8f080c735f331e3461146.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çekya, prag, silahlı saldırı
çekya, prag, silahlı saldırı
Prag'da bir okula silahlı saldırı: 'Ölü ve yaralılar var'
18:05 21.12.2023 (güncellendi: 18:28 21.12.2023)
Prag'ın merkezinde bir okula ateş açıldığı belirtilirken olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.
Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Charles Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesi'nde silahlı bir saldırı düzenlendi.
Çekya polisinin yaptığının altığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Şu anda bir okulda bildirilen silahlı saldırı olayına müdahale ediyoruz. Polis birimlerimizin tüm ekipleri olay yerine gidiyor. En kısa sürede daha fazla bilgi sağlayacağız.
Olay yerine polis tarafından müdahale edildiği belirtilirken saldırının gerçekleştirildiği bölgenin çevresi tamamen kapatıldı.
İlk bilgilere göre olay yerinde en az dört ölü ve onlarca yaralı var.
İçişleri Bakanı Vit Rakusan olay yerinde, "Vatandaşları olay yerine yaklaşmamaya çağırıyorum. Halkı rahatlatmak istiyorum, saldırgan etkisiz hale getirildi. Teyit edilmiş başka bir saldırgan yok" açıklamasında bulundu.
Çekya polisinin X hesabı üzerinde yaptığı açıklamada saldırganın öldüğü belirtildi.
Prag Belediye Başkanı Bohuslav Svoboda'ya göre saldırgan binadan düşerek öldü. Ancak doğrulanmamış ifadelere göre saldırganın önce kendini vurduğunu öne sürüldü. Saldırganın nasıl öldüğüne ilişkin polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Polis müdahalesi halen devam ettiği belirtilirken vatandaşlardan yakın çevrede kalmamalarını ve evden çıkmamaları rica edildi. İ