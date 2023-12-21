https://sputniknews.com.tr/20231221/pragda-bir-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1078693653.html

Prag'da bir okula silahlı saldırı: 'Ölü ve yaralılar var'

Prag'da bir okula silahlı saldırı: 'Ölü ve yaralılar var'

Prag'ın merkezinde bir okula ateş açıldığı belirtilirken olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T18:05+0300

2023-12-21T18:05+0300

2023-12-21T18:28+0300

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çekya

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silahlı saldırı

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Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Charles Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesi'nde silahlı bir saldırı düzenlendi. Çekya polisinin yaptığının altığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:Olay yerine polis tarafından müdahale edildiği belirtilirken saldırının gerçekleştirildiği bölgenin çevresi tamamen kapatıldı.İlk bilgilere göre olay yerinde en az dört ölü ve onlarca yaralı var.İçişleri Bakanı Vit Rakusan olay yerinde, "Vatandaşları olay yerine yaklaşmamaya çağırıyorum. Halkı rahatlatmak istiyorum, saldırgan etkisiz hale getirildi. Teyit edilmiş başka bir saldırgan yok" açıklamasında bulundu.Çekya polisinin X hesabı üzerinde yaptığı açıklamada saldırganın öldüğü belirtildi.Prag Belediye Başkanı Bohuslav Svoboda'ya göre saldırgan binadan düşerek öldü. Ancak doğrulanmamış ifadelere göre saldırganın önce kendini vurduğunu öne sürüldü. Saldırganın nasıl öldüğüne ilişkin polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.Polis müdahalesi halen devam ettiği belirtilirken vatandaşlardan yakın çevrede kalmamalarını ve evden çıkmamaları rica edildi. İ

https://sputniknews.com.tr/20231202/cekya-savunma-bakani-ukraynaya-daha-fazla-yardim-gondermemiz-imkansiz-1078008316.html

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