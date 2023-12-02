https://sputniknews.com.tr/20231202/cekya-savunma-bakani-ukraynaya-daha-fazla-yardim-gondermemiz-imkansiz-1078008316.html

Çekya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya daha fazla yardım göndermemiz imkansız

Çekya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya daha fazla yardım göndermemiz imkansız

Çekya Savunma Bakanı Ukrayna'ya daha fazla yardım göndermenin imkansız olduğunu söyledi. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

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Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım gönderemeyeceklerini açıkladı.Cernochova sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada, "Çekya'nın savunma kapasitesini tehdit etmemesi için Ukrayna'ya sadece gönderebileceğimiz kadarını gönderdik. Şu anda depolarımızdan Ukrayna'ya daha fazla mal gönderemeyeceğimiz gerçeği doğru" ifadeleri yer aldı.Cernochova açıklamasında silah gönderemeyeceklerini fakat Çekya topraklarında askerleri eğiterek, ihracat için lisans vererek ya da AB veya NATO bünyesindeki bir dizi uluslararası girişime katılarak Kiev'e yardım edebileceklerini dile getirdi.Daha önce, 27 Kasım'da Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Batı'nın yoğun operasyonların devamı için gerekli silahların tedariki konusunda Ukrayna'ya verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/cekya-hukumeti-rusya-devletine-ait-varliklarin-dondurulmasina-onay-verdi-1077434372.html

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