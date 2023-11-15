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Çekya hükümeti, Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdi
Çekya hükümeti, Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdi
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavský, hükümetin ülkede bulunan ve Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdiğini belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, teklifim üzerine hükümet Rusya’nın Çekya’daki devlet varlıklarının dondurulmasına onay verdi” ifadelerini kullandı.Rusya’nın yabancı ülkelerdeki varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketinin Çekya’nın ulusal ‘kara listesine’ dahil edildiğini bildiren Lipavský, “Bu işletme, Çekya’da Rusya’ya ait birçok gayri menkulü yönetiyor. Bundan böyle kiralama dahil tüm faaliyeti yasa dışı. Yaptırım listesine dahil edilmesi, şirketin Çekya’daki tüm varlıkların dondurulmasına yol açıyor” ifadesini kullandı.Lipavský, “Bu şirket doğrudan Rusya Devlet Başkanlığı Ofisi’ne tabi ve ülkenin yurtdışındaki varlıklarına bakıyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/cekya-savunma-bakani-gazzede-ateskes-karari-sonrasi-bmden-cekilme-cagrisinda-bulundu-1076838066.html
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çekya, rusya, varlık, kara liste

Çekya hükümeti, Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdi

23:37 15.11.2023 (güncellendi: 23:38 15.11.2023)
Çekya bayrak
Çekya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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Çekya Dışişleri Bakanı Lipavský, hükümetin ülkede bulunan ve Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdiğini belirtti.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, teklifim üzerine hükümet Rusya’nın Çekya’daki devlet varlıklarının dondurulmasına onay verdi” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın yabancı ülkelerdeki varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketinin Çekya’nın ulusal ‘kara listesine’ dahil edildiğini bildiren Lipavský, “Bu işletme, Çekya’da Rusya’ya ait birçok gayri menkulü yönetiyor. Bundan böyle kiralama dahil tüm faaliyeti yasa dışı. Yaptırım listesine dahil edilmesi, şirketin Çekya’daki tüm varlıkların dondurulmasına yol açıyor” ifadesini kullandı.
Lipavský, “Bu şirket doğrudan Rusya Devlet Başkanlığı Ofisi’ne tabi ve ülkenin yurtdışındaki varlıklarına bakıyor” diye ekledi.
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