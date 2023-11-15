https://sputniknews.com.tr/20231115/cekya-hukumeti-rusya-devletine-ait-varliklarin-dondurulmasina-onay-verdi-1077434372.html
Çekya hükümeti, Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdi
Çekya hükümeti, Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdi
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavský, hükümetin ülkede bulunan ve Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdiğini belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T23:37+0300
2023-11-15T23:37+0300
2023-11-15T23:38+0300
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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, teklifim üzerine hükümet Rusya’nın Çekya’daki devlet varlıklarının dondurulmasına onay verdi” ifadelerini kullandı.Rusya’nın yabancı ülkelerdeki varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketinin Çekya’nın ulusal ‘kara listesine’ dahil edildiğini bildiren Lipavský, “Bu işletme, Çekya’da Rusya’ya ait birçok gayri menkulü yönetiyor. Bundan böyle kiralama dahil tüm faaliyeti yasa dışı. Yaptırım listesine dahil edilmesi, şirketin Çekya’daki tüm varlıkların dondurulmasına yol açıyor” ifadesini kullandı.Lipavský, “Bu şirket doğrudan Rusya Devlet Başkanlığı Ofisi’ne tabi ve ülkenin yurtdışındaki varlıklarına bakıyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/cekya-savunma-bakani-gazzede-ateskes-karari-sonrasi-bmden-cekilme-cagrisinda-bulundu-1076838066.html
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çekya, rusya, varlık, kara liste
çekya, rusya, varlık, kara liste
Çekya hükümeti, Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdi
23:37 15.11.2023 (güncellendi: 23:38 15.11.2023)
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavský, hükümetin ülkede bulunan ve Rusya devletine ait varlıkların dondurulmasına onay verdiğini belirtti.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský,
X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, teklifim üzerine hükümet Rusya’nın Çekya’daki devlet varlıklarının dondurulmasına onay verdi” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın yabancı ülkelerdeki varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost şirketinin Çekya’nın ulusal ‘kara listesine’ dahil edildiğini bildiren Lipavský, “Bu işletme, Çekya’da Rusya’ya ait birçok gayri menkulü yönetiyor. Bundan böyle kiralama dahil tüm faaliyeti yasa dışı. Yaptırım listesine dahil edilmesi, şirketin Çekya’daki tüm varlıkların dondurulmasına yol açıyor” ifadesini kullandı.
Lipavský, “Bu şirket doğrudan Rusya Devlet Başkanlığı Ofisi’ne tabi ve ülkenin yurtdışındaki varlıklarına bakıyor” diye ekledi.