https://sputniknews.com.tr/20231029/cekya-savunma-bakani-gazzede-ateskes-karari-sonrasi-bmden-cekilme-cagrisinda-bulundu-1076838066.html

Çekya Savunma Bakanı, ‘Gazze'de ateşkes’ kararı sonrası BM'den çekilme çağrısında bulundu

Çekya Savunma Bakanı, ‘Gazze'de ateşkes’ kararı sonrası BM'den çekilme çağrısında bulundu

Çekya Savunma Bakanı, Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu kararın onaylanmasına tepki göstererek, bu... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T15:18+0300

2023-10-29T15:18+0300

2023-10-29T15:18+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndan geçen ve Gazze'de ‘acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının’ istendiği karar tasarısını değerlendiren ülkenin savunma bakanı Jana Cernochova, onaylanan belgenin teröristlere desteği ifade ettiğini yazdı.X sosyal ağındaki (eski adıyla Twitter) hesabında açıklamalarda bulunan Cernochova, BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği bu kararı sonrası, ülkesinin BM'den çekilmesi gerektiğini söylerken, “Biz de (Çekya) dahil olmak üzere yalnızca 14 ülke, Hamas’a bağlı teröristleri tarafından İsrail'e yönelik gerçekleştirilen benzeri görülmemiş terör saldırısı sonrası BM Genel Kurulu'nda kararın kabulüne karşı oy kullanırken açıkça ve anlaşılır bir şekilde ses çıkardı. BM'den utanıyorum. Bana göre Çekya’nın, teröristleri destekleyen ve ülkelerin temel meşru müdafaa hakkına saygı göstermeyen bir örgütte kalmasının hiçbir anlamı yok. Çekilelim” ifadelerini kullandı.Çekya Savunma Bakanı, Hamas militanları tarafından öldürülen çok sayıda İsrailli sivili hatırlattığı mesajında, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 23 gündür sürdürdüğü saldırıları ve sivil ölümlere ise değinmezken, radikallerin bu ülkeye saldırısının, İslamcı El Kaide’nin 9 Eylül 2001'de ABD'ye yönelik gerçekleştirdiği terörist saldırılarla aynı seviyede olduğunu iddia etti.Filistin halkının korunmasına yönelik 10. acil özel oturum sırasında BM Genel Kurulu, bir grup Arap ülkesi tarafından Türkiye ve Rusya dahil diğer bazı devletlerin desteğiyle geliştirilen ve sunulan Orta Doğu'ya ilişkin kararı kabul etmişti.Ürdün tarafından ortaya koyulan ‘acil, kalıcı ve sürekli insani ateşkes’ karar tasarısını 120 ülke onaylarken, bu karara ABD, İsrail ve Çekya olmak üzere 14 ülke bu karara karşı çıkmıştı.Kanada'nın yalnızca Hamas'ı kınayan değişiklik teklifi yeterli oy almadı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/sergey-lavrov-bati-nasil-bir-canavar-yarattiklari-konusunda-endiseli-1076812918.html

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