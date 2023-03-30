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ABD ordusuna ait iki helikopter çarpıştı
ABD ordusuna ait iki helikopter çarpıştı
ABD'nin Kentucky eyaletinde Amerikan ordusuna ait iki Blackhawk helikopterinin eğitim misyonu esnasında çarpıştığı açıklandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Fort Campbell askeri üssünden eğitim misyonu için kalkan iki askeri helikopter Trigg ilçesinde çarpıştı.Fort Campbell askeri üssünden bugün erken saatlerde yapılan açıklamada "Mürettebatın durumu şu anda bilinmiyor" denildi.Kentucky Valisi Andy Beshear, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fort Campbell'dan gelen ilk haberlere göre bir helikopter kazası meydana geldi ve can kayıpları bekleniyor" ifadelerini kullandı.Beshear, Kentucky polisi ve acil durum yönetiminin olaya müdahale ettiğini söyledi.Fort Campbell askeri üssü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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abd, kentucky, polis, helikopter, kaza
abd, kentucky, polis, helikopter, kaza

ABD ordusuna ait iki helikopter çarpıştı

10:29 30.03.2023 (güncellendi: 10:31 30.03.2023)
© Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper InstallationABD ordusu
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation
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ABD'nin Kentucky eyaletinde Amerikan ordusuna ait iki Blackhawk helikopterinin eğitim misyonu esnasında çarpıştığı açıklandı.
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Fort Campbell askeri üssünden eğitim misyonu için kalkan iki askeri helikopter Trigg ilçesinde çarpıştı.
Fort Campbell askeri üssünden bugün erken saatlerde yapılan açıklamada "Mürettebatın durumu şu anda bilinmiyor" denildi.
Kentucky Valisi Andy Beshear, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fort Campbell'dan gelen ilk haberlere göre bir helikopter kazası meydana geldi ve can kayıpları bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Beshear, Kentucky polisi ve acil durum yönetiminin olaya müdahale ettiğini söyledi.
Fort Campbell askeri üssü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Seaworld Tema Parkı yakınlarında 2 helikopterin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
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