https://sputniknews.com.tr/20230330/kentuckyde-abd-ordusuna-ait-iki-helikopter-dustu-1068938189.html

ABD ordusuna ait iki helikopter çarpıştı

ABD ordusuna ait iki helikopter çarpıştı

ABD'nin Kentucky eyaletinde Amerikan ordusuna ait iki Blackhawk helikopterinin eğitim misyonu esnasında çarpıştığı açıklandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T10:29+0300

2023-03-30T10:29+0300

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dünya

abd

kentucky

polis

helikopter

kaza

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ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Fort Campbell askeri üssünden eğitim misyonu için kalkan iki askeri helikopter Trigg ilçesinde çarpıştı.Fort Campbell askeri üssünden bugün erken saatlerde yapılan açıklamada "Mürettebatın durumu şu anda bilinmiyor" denildi.Kentucky Valisi Andy Beshear, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fort Campbell'dan gelen ilk haberlere göre bir helikopter kazası meydana geldi ve can kayıpları bekleniyor" ifadelerini kullandı.Beshear, Kentucky polisi ve acil durum yönetiminin olaya müdahale ettiğini söyledi.Fort Campbell askeri üssü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230102/avustralyada-2-helikopter-carpisti-4-olu-8-yarali-1065288508.html

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