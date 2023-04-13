https://sputniknews.com.tr/20230413/norvec-rusya-buyukelciliginin-15-calisanini-sinirdisi-ediyor-1069629317.html
Norveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ediyor
Norveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ediyor
Norveç, Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:04+0300
2023-04-13T15:04+0300
2023-04-13T15:06+0300
dünya
norveç
rusya'nın norveç büyükelçiliği
rusya
sınır dışı
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Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında Rus Büyükelçiliği’nin çalışanları, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan’ faaliyetleri sürdüren ’15 istihbarat kurumu görevlisi’ olarak tanımlandı.“Bu istihbarat subayları bir an önce Norveç'i terk etmeli” denilen açıklamada, Oslo'nun ‘istihbarat görevlilerine’ vize vermeyeceği vurgulandı.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’nun bu adımına ‘uygun bir yanıt’ verileceğini duyurdu.Bu arada Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, ‘Oslo'nun Moskova ile normal diplomatik ilişkileri sürdürmeye çalıştığını’ söyledi. Norveçli bakan, ülkedeki Rus diplomatik misyonunun korunmasını umduğunu ifade etti.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, rusya'nın norveç büyükelçiliği, rusya, sınır dışı
norveç, rusya'nın norveç büyükelçiliği, rusya, sınır dışı
Norveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ediyor
15:04 13.04.2023 (güncellendi: 15:06 13.04.2023) Abone ol
Norveç, Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti.
Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında Rus Büyükelçiliği’nin çalışanları, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan’ faaliyetleri sürdüren ’15 istihbarat kurumu görevlisi’ olarak tanımlandı.
“Bu istihbarat subayları bir an önce Norveç'i terk etmeli” denilen açıklamada, Oslo'nun ‘istihbarat görevlilerine’ vize vermeyeceği vurgulandı.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’nun bu adımına ‘uygun bir yanıt’ verileceğini duyurdu.
Bu arada Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, ‘Oslo'nun Moskova ile normal diplomatik ilişkileri sürdürmeye çalıştığını’ söyledi. Norveçli bakan, ülkedeki Rus diplomatik misyonunun korunmasını umduğunu ifade etti.