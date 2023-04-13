Norveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kalp sağlığı
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
AK Parti'nin seçim beyannamesi seçmeni nasıl etkiler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. Haftaya Doğru
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230413/norvec-rusya-buyukelciliginin-15-calisanini-sinirdisi-ediyor-1069629317.html
Norveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ediyor
Norveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ediyor
Norveç, Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T15:04+0300
2023-04-13T15:06+0300
dünya
norveç
rusya'nın norveç büyükelçiliği
rusya
sınır dışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/17/1057812570_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d4795a44c28c12ceacd1f8df950c1749.jpg
Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında Rus Büyükelçiliği’nin çalışanları, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan’ faaliyetleri sürdüren ’15 istihbarat kurumu görevlisi’ olarak tanımlandı.“Bu istihbarat subayları bir an önce Norveç'i terk etmeli” denilen açıklamada, Oslo'nun ‘istihbarat görevlilerine’ vize vermeyeceği vurgulandı.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’nun bu adımına ‘uygun bir yanıt’ verileceğini duyurdu.Bu arada Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, ‘Oslo'nun Moskova ile normal diplomatik ilişkileri sürdürmeye çalıştığını’ söyledi. Norveçli bakan, ülkedeki Rus diplomatik misyonunun korunmasını umduğunu ifade etti.
norveç
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/17/1057812570_52:0:1069:763_1920x0_80_0_0_c8763bdaadb8ef66ab8230602a28d7d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
norveç, rusya'nın norveç büyükelçiliği, rusya, sınır dışı
norveç, rusya'nın norveç büyükelçiliği, rusya, sınır dışı

Norveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ediyor

15:04 13.04.2023 (güncellendi: 15:06 13.04.2023)
© FlickrNorveç bayrağı
Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© Flickr
Abone olTelegram
Norveç, Rusya’nın Oslo Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti.
Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında Rus Büyükelçiliği’nin çalışanları, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan’ faaliyetleri sürdüren ’15 istihbarat kurumu görevlisi’ olarak tanımlandı.
“Bu istihbarat subayları bir an önce Norveç'i terk etmeli” denilen açıklamada, Oslo'nun ‘istihbarat görevlilerine’ vize vermeyeceği vurgulandı.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’nun bu adımına ‘uygun bir yanıt’ verileceğini duyurdu.
Bu arada Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, ‘Oslo'nun Moskova ile normal diplomatik ilişkileri sürdürmeye çalıştığını’ söyledi. Norveçli bakan, ülkedeki Rus diplomatik misyonunun korunmasını umduğunu ifade etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала