https://sputniknews.com.tr/20230824/yeni-brics-katilimcilari-1074913730.html

Yeni BRICS katılımcıları

Yeni BRICS katılımcıları

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS'e üye ülkelerin liderleriyle ortak basın toplantısı düzenleyerek zirvede alınan kararları açıkladı.Ramaphosa, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın birliğe tam üye statüsüyle davet edilmesine karar verildiğini ve kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.

arjantin

iran

suudi arabistan

mısır

bae

etiyopya

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2023

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infografik, brics, arjantin, iran, suudi arabistan, mısır, bae, etiyopya, brics zirvesi, инфографика