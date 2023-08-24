https://sputniknews.com.tr/20230824/yeni-brics-katilimcilari-1074913730.html
Yeni BRICS katılımcıları
Yeni BRICS katılımcıları
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:15+0300
2023-08-24T22:15+0300
2023-08-24T22:15+0300
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brics zirvesi
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS'e üye ülkelerin liderleriyle ortak basın toplantısı düzenleyerek zirvede alınan kararları açıkladı.Ramaphosa, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın birliğe tam üye statüsüyle davet edilmesine karar verildiğini ve kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.
arjantin
iran
suudi arabistan
mısır
bae
etiyopya
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infografik, brics, arjantin, iran, suudi arabistan, mısır, bae, etiyopya, brics zirvesi, инфографика
infografik, brics, arjantin, iran, suudi arabistan, mısır, bae, etiyopya, brics zirvesi, инфографика
Yeni BRICS katılımcıları
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onayladı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS'e üye ülkelerin liderleriyle ortak basın toplantısı düzenleyerek zirvede alınan kararları açıkladı.
Ramaphosa, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın birliğe tam üye statüsüyle davet edilmesine karar verildiğini ve kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.