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Meksika’da yüksek mahkemeye ilk kez kadın başkan seçildi
Meksika’da yüksek mahkemeye ilk kez kadın başkan seçildi
Meksika’da Norma Pina Hernandez, Ulusal Yüksek Adalet Divanı (SCJN) Başkanı oldu. Hernandez, yüksek mahkemenin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçti. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T03:15+0300
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Meksika’da ilk kez yüksek mahkemeye bir kadın başkanlık edecek. Ulusal Yüksek Adalet Divanı (SCJN) Genel Kurulu’nda yapılan 3 tur oylama sonucunda Norma Pina Hernandez, son tur oylamada rakibi Gutierrez Mena’ya 5’e karşı 6 oyla galip geldi. Hernandez yaptığı konuşmada, yenilenme ve gelişme anlamına gelen Meksika federal yargısındaki 'cam tavanın' kırıldığını ifade ederek, görevi devralarak hem meslektaşlarına hem de ülkenin tüm kadınlarına karşı çifte sorumluluk üstlendiğini belirtti.Bir hukukçu ve aynı zamanda öğretmen olan 62 yaşındaki Hernandez, 34 yıllık adli kariyerinin yanı sıra 2015 yılından bu yana yüksek mahkemede görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/elif-guveyler-kuveytin-ilk-kadin-kaptan-pilotu-oldu-1064461464.html
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meksika, kadın, başkan, yüksek mahkeme, ilk, güney amerika
meksika, kadın, başkan, yüksek mahkeme, ilk, güney amerika

Meksika’da yüksek mahkemeye ilk kez kadın başkan seçildi

03:15 03.01.2023
© WikipediaMeksika bayrağı
Meksika bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Wikipedia
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Meksika’da Norma Pina Hernandez, Ulusal Yüksek Adalet Divanı (SCJN) Başkanı oldu. Hernandez, yüksek mahkemenin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçti.
Meksika’da ilk kez yüksek mahkemeye bir kadın başkanlık edecek. Ulusal Yüksek Adalet Divanı (SCJN) Genel Kurulu’nda yapılan 3 tur oylama sonucunda Norma Pina Hernandez, son tur oylamada rakibi Gutierrez Mena’ya 5’e karşı 6 oyla galip geldi.
Hernandez yaptığı konuşmada, yenilenme ve gelişme anlamına gelen Meksika federal yargısındaki 'cam tavanın' kırıldığını ifade ederek, görevi devralarak hem meslektaşlarına hem de ülkenin tüm kadınlarına karşı çifte sorumluluk üstlendiğini belirtti.
Bir hukukçu ve aynı zamanda öğretmen olan 62 yaşındaki Hernandez, 34 yıllık adli kariyerinin yanı sıra 2015 yılından bu yana yüksek mahkemede görev yapıyor.
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