https://sputniknews.com.tr/20221212/elif-guveyler-kuveytin-ilk-kadin-kaptan-pilotu-oldu-1064461464.html

Elif Güveyler, Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu oldu

Elif Güveyler, Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu oldu

Kuveyt merkezli Jazeera Airways’te yaklaşık 3 yıldır görev yapan Elif Güveyler, eğitimi tamamlayıp kaptan pilot oldu. Güveyler, Kuveyt'in ilk kadın kaptan... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T00:37+0300

2022-12-12T00:37+0300

2022-12-12T01:13+0300

yaşam

kuveyt

türk

kadın

kaptan

pilot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064461582_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_82f57a553e00d97531e82691d89c9a4d.jpg

Sosyal medya hesabından dört sırmalı fotoğrafını paylaşan Türk havacı Elif Güveyler, Kuveyt’tin ilk kadın kaptan pilotu olduğunu açıkladı.Yaptığı paylaşımda Güveyler "Kaç zamandır bu haberi vermek istiyordum sizlere. Uzun yıllar çokça çalışmanın, çabalamanın, kendini kanıtlamanın ardından yurtdışında bir şirkette hatta Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şirketin ve ülkenin ilk kadın Kaptan pilotu olma gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. 37 yaşındaki Elif Güveyler, 9 Eylül Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra havalimanında görev yaparken 2010’da pilotluğa karar verdi. İşinden ayrılarak eğitim almaya başlayan Güveyler, toplamda 2 yıllık eğitimin sonrasında pilot lisansına kavuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220929/uluslararasi-uzay-istasyonuna-ilk-kadin-komutan-1061766781.html

kuveyt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuveyt, türk, kadın, kaptan, pilot