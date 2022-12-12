Elif Güveyler, Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu oldu
00:37 12.12.2022 (güncellendi: 01:13 12.12.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Elif GüveylerKuveyt merkezli Jazeera Airways’de yaklaşık 3 yıldır görev yapan Elif Güveyler, eğitimi tamamlayıp kaptan pilot oldu.
© Fotoğraf : Twitter / Elif Güveyler
Kuveyt merkezli Jazeera Airways’te yaklaşık 3 yıldır görev yapan Elif Güveyler, eğitimi tamamlayıp kaptan pilot oldu. Güveyler, Kuveyt'in ilk kadın kaptan pilotu olarak tarihe geçti.
Sosyal medya hesabından dört sırmalı fotoğrafını paylaşan Türk havacı Elif Güveyler, Kuveyt’tin ilk kadın kaptan pilotu olduğunu açıkladı.
Yaptığı paylaşımda Güveyler "Kaç zamandır bu haberi vermek istiyordum sizlere. Uzun yıllar çokça çalışmanın, çabalamanın, kendini kanıtlamanın ardından yurtdışında bir şirkette hatta Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şirketin ve ülkenin ilk kadın Kaptan pilotu olma gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.
Kaç zamandır bu haberi vermek istiyordum sizlereUzun yıllar çokça çalışmanın,çabalamanın,kendini kanıtlamanın ardından yurtdışında bir şirkette hatta Kuwait tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şirketin ve ülkenin ilk kadın Kaptan pilotu olma gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum pic.twitter.com/S1fRgpduLg— Elif Güveyler (@elifguveyler85) December 11, 2022
37 yaşındaki Elif Güveyler, 9 Eylül Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra havalimanında görev yaparken 2010’da pilotluğa karar verdi.
İşinden ayrılarak eğitim almaya başlayan Güveyler, toplamda 2 yıllık eğitimin sonrasında pilot lisansına kavuştu.
29 Eylül, 17:22