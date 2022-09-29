https://sputniknews.com.tr/20220929/uluslararasi-uzay-istasyonuna-ilk-kadin-komutan-1061766781.html
Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kadın komutan
Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kadın komutan
İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) komuta eden Avrupalı ilk kadın oldu. 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T17:22+0300
2022-09-29T17:22+0300
2022-09-29T17:22+0300
yaşam
uluslararası uzay istasyonu (uui)
kadın
astronot
komutan
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İtalyan astronot Samatha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ) komutasını üstlenen Avrupalı ilk kadın oldu. Görevi Oleg Artemyev'den devralan Cristoforetti, ISS'nin Frank de Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano ve Thomas Pesquet'ten sonra beşinci komutanı olarak atandı. Cristoforetti yaptığı açıklamada, "Uzayda ve Dünya'da kazandığım deneyimden yararlanarak yörüngede çok yetenekli bir ekibe liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.Cristoforetti'nin görevleri, Dünya'daki ekiplerle iletişimi sürdürmek ve acil bir durumda mürettebatın yanıtını koordine etmek olacak. Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre Cristoforetti, yörüngedeki astronotların performansından ve sağlığından da sorumlu olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220928/nasa-ian-kasirgasi-nedeniyle-uzay-aracini-ve-roketi-hangarlara-cekti-1061713516.html
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uluslararası uzay istasyonu (uui), kadın, astronot, komutan
uluslararası uzay istasyonu (uui), kadın, astronot, komutan
Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kadın komutan
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İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) komuta eden Avrupalı ilk kadın oldu.
İtalyan astronot Samatha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ) komutasını üstlenen Avrupalı ilk kadın oldu.
Görevi Oleg Artemyev'den devralan Cristoforetti, ISS'nin Frank de Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano ve Thomas Pesquet'ten sonra beşinci komutanı olarak atandı.
Cristoforetti yaptığı açıklamada, "Uzayda ve Dünya'da kazandığım deneyimden yararlanarak yörüngede çok yetenekli bir ekibe liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
Cristoforetti'nin görevleri, Dünya'daki ekiplerle iletişimi sürdürmek ve acil bir durumda mürettebatın yanıtını koordine etmek olacak.
Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre Cristoforetti, yörüngedeki astronotların performansından ve sağlığından da sorumlu olacak.